В Киеве нетрезвый слесарь угнал трамвай, потому что "очень нравится" на нём ездить - его задержали
Киев • УНН
20-летний киевлянин с 1,41 промилле угнал трамвай и направился к метро «Бориспольская». Его задержали и сообщили о подозрении.
В Киеве 20-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал трамвай из депо и отправился по одному из маршрутов, "потому что ему очень нравится" ездить на нём. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Об этом 3 октября сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
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О пропаже резервного трамвая с территории предприятия в полицию сообщила диспетчер трамвайного депо.
"20-летний киевлянин, находясь вечером на территории предприятия, убедился, что поблизости никого нет, после чего зашёл в кабину трамвая, запустил его и отправился по одному из маршрутов в направлении станции метро "Бориспольская", — выяснили в полиции.
Чтобы остановить движение транспорта, как сообщается, работникам пришлось обесточить контактную сеть.
"Во время проверки мужчины на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,41 промилле", — говорится в сообщении.
"Во время общения с полицейскими задержанный объяснил свой поступок тем, что незаконно завладел трамваем, поскольку ему очень нравится ездить на этом виде транспорта", — рассказали в полиции.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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