Meta відкрила Muse для створення власних ШІ-гаджетів

Meta представила Muse Gadgets - проєкт із відкритим кодом, який дозволяє розробникам створювати власні пристрої для підключення до AI-агента Muse. Компанія надала відкриту прошивку та SDK для Linux, а також запропонувала перші ідеї для гаджетів. Про це повідомляє TechCrunch, пише УНН.

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Muse від Meta - персональний AI-агент, який бронює подорожі, заповнює форми та робить покупки від імені користувача, — уже встиг стати популярним серед широкої аудиторії. Однак новий побічний проєкт компанії може особливо зацікавити ентузіастів, які люблять експериментувати з технологіями.

У п’ятницю компанія представила Muse Gadgets — проєкт із відкритим кодом, який дає розробникам змогу створювати власне обладнання, що підключається до Muse.

Meta надає прошивку з відкритим кодом — програмне забезпечення низького рівня, яке працює безпосередньо на пристрої, — а також SDK для Linux. Компанія також запропонувала кілька ідей для перших проєктів. Серед них — оснащення Muse кольоровим дисплеєм на електронному чорнилі або встановлення системи на пристрій у вигляді флешки, який підключається до телевізора через HDMI.

Зазначається, що користувачі можуть взяти недорогий комп’ютер для ентузіастів, наприклад Raspberry Pi, або готову плату ESP32, а потім підключити Muse "до дисплеїв, кнопок, датчиків, приводів та всього іншого, що у вас є на робочому столі", зазначає Meta.

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Компанія також створила канал у Discord для підтримки користувачів.

Нат Фрідман, керівник продукту в Meta Superintelligence Labs, повідомив у дописі в X, що компанія створила пристрій під назвою Muse Home Link. Пристрій живиться через USB-C і дає Muse змогу підключатися до домашньої мережі та взаємодіяти з підключеними до неї розумними пристроями, зокрема колонками та смарттелевізорами.

За словами Фрідмана, Meta виготовила 5 тисяч таких Home Link і безкоштовно роздає їх підписникам Muse, поки запаси не закінчаться. Враховуючи, що допис Фрідмана про Home Link за кілька годин набрав майже 30 тисяч переглядів, можна припустити, що ці безкоштовні пристрої вже розібрали. Фрідман повідомив, що Home Link буде готовий до відправлення за кілька тижнів.

Muse Gadgets може бути цікавим не для широкої аудиторії, однак проєкт добре вписується в стратегію Meta щодо перетворення Muse на щось більше, ніж просто окремий чат-бот. Meta не обмежується просуванням Muse серед звичайних споживачів — компанія також намагається залучити малий бізнес і великі підприємства.

На початку цього тижня компанія представила Muse для малого бізнесу. Сервіс є безкоштовним, але має обмеження за використанням і підключається до таких інструментів, як Shopify, Dropbox та Slack. Meta також запустила новий підрозділ Meta Enterprise Platform, який має допомогти компанії просувати її рішення на основі штучного інтелекту серед бізнесу та корпоративних клієнтів.

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