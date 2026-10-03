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Социальная сеть

Meta открыла Muse для создания собственных ИИ-гаджетов

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Meta запустила открытый проект Muse Gadgets с прошивкой и SDK для разработчиков. Компания также бесплатно раздаёт 5 тысяч Home Link.

Meta открыла Muse для создания собственных ИИ-гаджетов

Meta представила Muse Gadgets — проект с открытым исходным кодом, который позволяет разработчикам создавать собственные устройства для подключения к AI-агенту Muse. Компания предоставила открытую прошивку и SDK для Linux, а также предложила первые идеи для гаджетов. Об этом сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

Muse от Meta — персональный AI-агент, который бронирует поездки, заполняет формы и совершает покупки от имени пользователя, — уже успел стать популярным среди широкой аудитории. Однако новый побочный проект компании может особенно заинтересовать энтузиастов, которые любят экспериментировать с технологиями.

В пятницу компания представила Muse Gadgets — проект с открытым исходным кодом, который позволяет разработчикам создавать собственное оборудование, подключаемое к Muse.

Meta предоставляет прошивку с открытым исходным кодом — программное обеспечение низкого уровня, которое работает непосредственно на устройстве, — а также SDK для Linux. Компания также предложила несколько идей для первых проектов. Среди них — оснащение Muse цветным дисплеем на электронных чернилах или установка системы на устройство в виде флешки, которое подключается к телевизору через HDMI.

Отмечается, что пользователи могут взять недорогой компьютер для энтузиастов, например Raspberry Pi, или готовую плату ESP32, а затем подключить Muse "к дисплеям, кнопкам, датчикам, приводам и всему остальному, что у вас есть на рабочем столе", отмечает Meta.

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Компания также создала канал в Discord для поддержки пользователей.

Нат Фридман, руководитель продукта в Meta Superintelligence Labs, сообщил в публикации в X, что компания создала устройство под названием Muse Home Link. Устройство питается через USB-C и позволяет Muse подключаться к домашней сети и взаимодействовать с подключенными к ней умными устройствами, в частности колонками и смарт-телевизорами.

По словам Фридмана, Meta изготовила 5 тысяч таких Home Link и бесплатно раздает их подписчикам Muse, пока запасы не закончатся. Учитывая, что публикация Фридмана о Home Link за несколько часов набрала почти 30 тысяч просмотров, можно предположить, что эти бесплатные устройства уже разобрали. Фридман сообщил, что Home Link будет готов к отправке через несколько недель.

Muse Gadgets может быть интересен не широкой аудитории, однако проект хорошо вписывается в стратегию Meta по превращению Muse во что-то большее, чем просто отдельный чат-бот. Meta не ограничивается продвижением Muse среди обычных потребителей — компания также пытается привлечь малый бизнес и крупные предприятия.

В начале этой недели компания представила Muse для малого бизнеса. Сервис является бесплатным, но имеет ограничения по использованию и подключается к таким инструментам, как Shopify, Dropbox и Slack. Meta также запустила новое подразделение Meta Enterprise Platform, которое должно помочь компании продвигать ее решения на основе искусственного интеллекта среди бизнеса и корпоративных клиентов.

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Ольга Розгон

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