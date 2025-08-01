Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы

Народный депутат и глава подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых продолжает продвигать инициативы, выгодные отдельным крупным производителям лекарств. Он снова заявил о необходимости ограничения аптечного маркетинга и изменения правил продажи в аптеках. Эти заявления, перекликающиеся с публичной позицией компании "Дарница", ставят под сомнение независимость депутатской деятельности. Как отмечают юристы в комментариях УНН, такое поведение может быть основанием для проверки со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов.

Детали

Ранее журналисты УНН проанализировали посты в соцсетях и блоги нардепа Сергея Кузьминых и топ-менеджмента компании "Дарница" и обнаружили, что их тезисы, формулировки и аргументы относительно работы фармацевтического рынка совпадают. Речь идет не только об общих взглядах на работу фармрынка, но и о конкретных позициях - например, относительно маркетинговых платежей: и депутат, и представители "Дарницы" заявляют, что маркетинг — это главный драйвер завышения цен в аптеках.

На днях Сергей Кузьминых снова обвинил аптеки в навязывании "ненужных витаминов и странных добавок", назвав это "маркетинговым планом продаж".

Не пора ли изменить правила? Мы должны перейти от погони за бонусами к настоящей фармацевтической услуге – когда в аптеке пациент получает профессиональную консультацию и только те лекарства, которые назначил врач. Без навязываний и искажений. Это должно стать частью нового Закона об аптечной деятельности, реестре и реальном контроле фармацевтов. Аптека – это не магазин с "волшебными" таблетками. Это учреждение здравоохранения, где должны заботиться о человеке, а не о выполнении плана по продажам - заявил нардеп.

Подобные тезисы неоднократно озвучивали и представители фармкомпании "Дарница", которая после введения ограничений на маркетинговые договоры укрепила свои позиции на рынке. По оценкам экспертов, ежемесячная прибыль компании выросла примерно на полмиллиарда гривен.

Опрошенные УНН юристы обращают внимание, что такая синхронность в коммуникациях политика и бизнеса - не просто политический выбор, а потенциальная юридическая зона риска.

С юридической точки зрения важно отделять легальные инструменты представительства интересов бизнеса от действий, которые могут квалифицироваться как злоупотребление властью или коррупция. В Украине процедура прозрачного лоббирования сейчас новая и требует практической отработки принятого закона, поэтому подобные практики часто могут находиться в, казалось бы, "серой зоне" права, однако это требует особого внимания к рискам ответственности и репутационным последствиям - пояснил в комментарии УНН СЕО юридической компании “Болинский и команда” Святослав Болинский.

Он подчеркнул, что окончательную правовую оценку таким действиям может дать только следствие.

Уголовное право определяет, что противоправность действия или бездействия устанавливается только тогда, когда есть все составляющие уголовного правонарушения: субъективная сторона (намерение лица действовать в собственных, корыстных целях, мотивах), объективная сторона (сам факт действия), субъект совершения правонарушения, а также объект, на который это действие направлено - это именно нарушение установленного порядка действий или общественных отношений, охраняемых законом. И пока соответствующие органы не проведут расследование и не дадут свою правовую оценку и не установят все составляющие правонарушения, говорить о наличии незаконного влияния — преждевременно - отметил Болинский.

По его словам, реагировать на такие факты должны компетентные органы — в частности, Государственное бюро расследований, если речь идет о возможных злоупотреблениях влиянием, а также НАПК — в части проверки на конфликт интересов.

Ранее основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко в комментарии УНН также отмечал, что подобная ситуация может свидетельствовать о злоупотреблении влиянием, предусмотренном статьей 369-2 Уголовного кодекса Украины.

В частности, если народный депутат, используя свой статус главы профильного подкомитета, действует не в интересах государства или общества, а в интересах отдельного субъекта хозяйствования, с которым имеет или имел тесные связи - такое поведение может квалифицироваться как неправомерное использование влияния - добавил он.

Напомним

Журналисты УНН, пообщавшись с представителями фармрынка и приближенными к семье владельцев завода "Дарница" Екатериной и Глебом Загориями источниками, выяснили, что в начале лета 2024 года Загории разработали план перераспределения рынка, цель которого — вытеснение мелких производителей, устранение крупных дистрибьюторов и перенос ответственности за высокие цены на лекарства на аптечные сети. Реализация этого замысла без политической поддержки была бы невозможной, поэтому, по словам источников, "Дарница" обратилась к народному депутату Сергею Кузьминых, давнему знакомому семьи и главе подкомитета по фармации.

Первым этапом стала кампания против аптечного маркетинга, который был представлен в публичном пространстве как главная причина "накруток" на цены. В результате публичного давления Минздрав вынужден был ограничить маркетинг, однако обещанного снижения цен не произошло — производители, в частности "Дарница", снизили стоимость лишь на несколько препаратов из списка ТОП-100, тогда как цены на другие лекарства остались неизменными или начали расти. В то же время прибыль "Дарницы", по разным оценкам, выросла на полмиллиарда гривен ежемесячно.

Несмотря на то, что обещанный эффект для пациентов не был достигнут, Кузьминых продолжает открыто продвигать интересы "Дарницы" — и через соцсети, и через подконтрольные медиа, и на закрытых встречах. Кроме того, по данным журналистов, благотворительный фонд, соучредителем которого является Кузьминых, получал значительные суммы от фонда семьи Загориев — совладельцев "Дарницы". Это даже стало предметом проверки НАПК.