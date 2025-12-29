Зеленский пригласил президента Латвии в Украину
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, поблагодарив за поддержку. Зеленский проинформировал о встрече с Трампом и работе с американской командой, а также пригласил Ринкевичса посетить Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Речь шла о работе с американской переговорной командой и российских фейках. Кроме того, Зеленский пригласил коллегу из Латвии посетить Украину, передает УНН.
Говорил с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Поблагодарил за поддержку и помощь – неизменную с 2022 года. И украинцы это чрезвычайно ценят. Проинформировал о встрече с Президентом Трампом и нашей работе с американской переговорной командой. Очень хорошо поработали, и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной
Президент Украины благодарен, что Латвия будет поддерживать и в дальнейшем программу PURL.
Ценим, что Латвия с нами и во всех вопросах взаимодействия на европейском уровне. Пригласил господина Президента посетить Украину
москва пытается сорвать дипломатию: Зеленский обсудил с Мерцем российский фейк об атаке на резиденцию путина29.12.25, 18:39 • 1732 просмотра
Напомним
Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.