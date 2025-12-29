$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 5964 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 10043 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 10839 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 14417 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 16170 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 19401 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 36016 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 55049 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 59432 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 52114 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
публикации
Эксклюзивы
Зеленский пригласил президента Латвии в Украину

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, поблагодарив за поддержку. Зеленский проинформировал о встрече с Трампом и работе с американской командой, а также пригласил Ринкевичса посетить Украину.

Зеленский пригласил президента Латвии в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Речь шла о работе с американской переговорной командой и российских фейках. Кроме того, Зеленский пригласил коллегу из Латвии посетить Украину, передает УНН.

Говорил с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Поблагодарил за поддержку и помощь – неизменную с 2022 года. И украинцы это чрезвычайно ценят. Проинформировал о встрече с Президентом Трампом и нашей работе с американской переговорной командой. Очень хорошо поработали, и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной

- сообщил Зеленский.

Президент Украины благодарен, что Латвия будет поддерживать и в дальнейшем программу PURL.

Ценим, что Латвия с нами и во всех вопросах взаимодействия на европейском уровне. Пригласил господина Президента посетить Украину

- резюмировал Зеленский.

москва пытается сорвать дипломатию: Зеленский обсудил с Мерцем российский фейк об атаке на резиденцию путина29.12.25, 18:39 • 1732 просмотра

Напомним

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Антонина Туманова

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Эдгарс Ринкевичс
Латвия
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев