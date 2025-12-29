Зеленський запросив президента Латвії в Україну
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, подякувавши за підтримку. Зеленський поінформував про зустріч з Трампом та роботу з американською командою, а також запросив Рінкевичса відвідати Україну.
Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Подякував за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. І українці це надзвичайно цінують. Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і нашу роботу з американською переговорною командою. Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною
Президент Україні вдячний, що Латвія буде підтримувати й надалі програму PURL.
Цінуємо, що Латвія з нами й в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні. Запросив пана Президента відвідати Україну
Нагадаємо
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.
Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.