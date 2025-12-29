$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 9694 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 10676 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 14238 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 15979 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 19351 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35968 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 55030 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59413 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 52096 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Зеленський запросив президента Латвії в Україну

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом, подякувавши за підтримку. Зеленський поінформував про зустріч з Трампом та роботу з американською командою, а також запросив Рінкевичса відвідати Україну.

Зеленський запросив президента Латвії в Україну

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Йшлося про роботу з американською переговорною командою та російські фейки. Крім того, Зеленський запросив колегу з Латвії відвідати Україну, передає УНН

Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Подякував за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. І українці це надзвичайно цінують. Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і нашу роботу з американською переговорною командою. Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною 

- повідомив Зеленський.

Президент Україні вдячний, що Латвія буде підтримувати й надалі програму PURL.

Цінуємо, що Латвія з нами й в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні. Запросив пана Президента відвідати Україну 

- резюмував Зеленський.

москва намагається зірвати дипломатію: Зеленський обговорив із Мерцом російський фейк про атаку на резиденцію путіна29.12.25, 18:39 • 1646 переглядiв

Нагадаємо 

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям. 

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Едгарс Рінкевичс
Латвія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ