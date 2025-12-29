Зеленський запросив президента Латвії в Україну

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Йшлося про роботу з американською переговорною командою та російські фейки. Крім того, Зеленський запросив колегу з Латвії відвідати Україну, передає УНН.

Говорив із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Подякував за підтримку та допомогу – незмінну з 2022 року. І українці це надзвичайно цінують. Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і нашу роботу з американською переговорною командою. Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною