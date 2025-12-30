$42.060.13
Эксклюзив
18:57 • 8622 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 13844 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 12676 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 16011 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 18436 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 17252 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 21053 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 21906 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21275 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37682 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запорожская АЭС возобновила внешнее электроснабжение

Киев • УНН

 • 14 просмотра

На Запорожской АЭС завершили восстановительные работы и подключили внешнюю линию электропередач к энергосистеме. МАГАТЭ подтвердило стабильный радиационный фон и безопасную эксплуатацию станции.

Запорожская АЭС возобновила внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции завершили восстановительные работы и подключили внешнюю линию электропередач к энергосистеме. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что ремонтные мероприятия проводились под постоянным контролем представителей Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на площадке ЗАЭС. По их оценкам, радиационный фон на станции остается стабильным, а эксплуатация объекта осуществляется безопасно. 

Представители МАГАТЭ подтвердили, что станция не теряла критически важного доступа к электроэнергии, что является ключевым условием ядерной безопасности. 

Подключение внешней линии восстановлено, радиационный фон стабилен, угроз для безопасной эксплуатации не зафиксировано

- сообщили наблюдатели МАГАТЭ. 

Во время проведения работ Запорожская АЭС получала электроснабжение через резервную линию. Она оставалась исправной и обеспечивала бесперебойное внешнее питание, необходимое для охлаждения реакторов и поддержания систем безопасности.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о длительных переговорах по запуску Запорожской АЭС, которая, по его словам, находится в хорошем состоянии. Он отметил, что владимир путин заинтересован во введении станции в эксплуатацию.

Территории, ЗАЭС, выборы, армия, вступление в ЕС: Зеленский назвал позиции после переговоров Украины и США24.12.25, 13:29 • 3452 просмотра

Вита Зеленецкая

