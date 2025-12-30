Запорожская АЭС возобновила внешнее электроснабжение
На Запорожской АЭС завершили восстановительные работы и подключили внешнюю линию электропередач к энергосистеме. МАГАТЭ подтвердило стабильный радиационный фон и безопасную эксплуатацию станции.
На Запорожской атомной электростанции завершили восстановительные работы и подключили внешнюю линию электропередач к энергосистеме. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Отмечается, что ремонтные мероприятия проводились под постоянным контролем представителей Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на площадке ЗАЭС. По их оценкам, радиационный фон на станции остается стабильным, а эксплуатация объекта осуществляется безопасно.
Представители МАГАТЭ подтвердили, что станция не теряла критически важного доступа к электроэнергии, что является ключевым условием ядерной безопасности.
Подключение внешней линии восстановлено, радиационный фон стабилен, угроз для безопасной эксплуатации не зафиксировано
Во время проведения работ Запорожская АЭС получала электроснабжение через резервную линию. Она оставалась исправной и обеспечивала бесперебойное внешнее питание, необходимое для охлаждения реакторов и поддержания систем безопасности.
Дональд Трамп сообщил о длительных переговорах по запуску Запорожской АЭС, которая, по его словам, находится в хорошем состоянии. Он отметил, что владимир путин заинтересован во введении станции в эксплуатацию.
