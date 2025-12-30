Запорізька АЕС відновила зовнішнє електропостачання
Київ • УНН
На Запорізькій АЕС завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми. МАГАТЕ підтвердило стабільний радіаційний фон та безпечну експлуатацію станції.
На Запорізькій атомній електростанції завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ремонтні заходи проводилися під постійним контролем представників Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на майданчику ЗАЕС. За їхніми оцінками, радіаційний фон на станції залишається стабільним, а експлуатація об’єкта здійснюється безпечно.
Представники МАГАТЕ підтвердили, що станція не втрачала критично важливого доступу до електроенергії, що є ключовою умовою ядерної безпеки.
Підключення зовнішньої лінії відновлено, радіаційний фон стабільний, загроз для безпечної експлуатації не зафіксовано
Під час проведення робіт Запорізька АЕС отримувала електропостачання через резервну лінію. Вона залишалася справною та забезпечувала безперервне зовнішнє живлення, необхідне для охолодження реакторів і підтримання систем безпеки.
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про тривалі переговори щодо запуску Запорізької АЕС, яка, за його словами, перебуває у хорошому стані. Він зазначив, що володимир путін зацікавлений у введенні станції в експлуатацію.
