Ексклюзив
18:48 • 13846 перегляди
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 12677 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 16012 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
29 грудня, 15:25 • 18437 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 18437 перегляди
29 грудня, 12:21 • 21054 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21906 перегляди
Ексклюзив
29 грудня, 09:17 • 21276 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37684 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 09:17 • 21276 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37684 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Запорізька АЕС відновила зовнішнє електропостачання

Київ • УНН

 • 14 перегляди

На Запорізькій АЕС завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми. МАГАТЕ підтвердило стабільний радіаційний фон та безпечну експлуатацію станції.

Запорізька АЕС відновила зовнішнє електропостачання

На Запорізькій атомній електростанції завершили відновлювальні роботи та підключили зовнішню лінію електропередач до енергосистеми. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ремонтні заходи проводилися під постійним контролем представників Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на майданчику ЗАЕС. За їхніми оцінками, радіаційний фон на станції залишається стабільним, а експлуатація об’єкта здійснюється безпечно. 

Представники МАГАТЕ підтвердили, що станція не втрачала критично важливого доступу до електроенергії, що є ключовою умовою ядерної безпеки. 

Підключення зовнішньої лінії відновлено, радіаційний фон стабільний, загроз для безпечної експлуатації не зафіксовано

- повідомили спостерігачі МАГАТЕ. 

Під час проведення робіт Запорізька АЕС отримувала електропостачання через резервну лінію. Вона залишалася справною та забезпечувала безперервне зовнішнє живлення, необхідне для охолодження реакторів і підтримання систем безпеки.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про тривалі переговори щодо запуску Запорізької АЕС, яка, за його словами, перебуває у хорошому стані. Він зазначив, що володимир путін зацікавлений у введенні станції в експлуатацію.

Території, ЗАЕС, вибори, армія, вступ до ЄС: Зеленський назвав позиції після переговорів України та США24.12.25, 13:29 • 3452 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
Дональд Трамп