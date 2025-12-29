$42.060.13
Италия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правительство Италии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Это 11-е продление итальянской помощи, одобренное несмотря на сопротивление правой партии "Лига".

Италия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине

Правительство Италии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом пишет издание ANSA, передает УНН.

В понедельник кабинет министров премьер-министра Джорджии Мелони одобрил очередной указ о помощи Украине. Указ, 11-е продолжение итальянской помощи, был одобрен несмотря на сопротивление правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной помощи Киеву

- пишет издание.

Отмечается, что Мелони заявила, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним

Правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом говорится в тексте указа, подписанного министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики страны.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Джорджия Мелони
Италия
Украина