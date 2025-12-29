Италия одобрила 11-й пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
Правительство Италии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Это 11-е продление итальянской помощи, одобренное несмотря на сопротивление правой партии "Лига".
Правительство Италии приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Об этом пишет издание ANSA, передает УНН.
В понедельник кабинет министров премьер-министра Джорджии Мелони одобрил очередной указ о помощи Украине. Указ, 11-е продолжение итальянской помощи, был одобрен несмотря на сопротивление правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной помощи Киеву
Отмечается, что Мелони заявила, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Напомним
Правительство Италии одобрило 12-й пакет военной помощи Украине. Об этом говорится в тексте указа, подписанного министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики страны.