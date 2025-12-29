Італія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Уряд Італії ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги. Це 11-те продовження італійської допомоги, схвалене попри опір правої партії "Ліга".
Про це пише видання ANSA, передає УНН.
У понеділок кабінет міністрів прем'єр-міністра Джорджії Мелоні схвалив черговий указ про допомогу Україні. Указ, 11-те продовження італійської допомоги, було схвалено попри опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву
Зазначається, що Мелоні заявила, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
