Італія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Уряд Італії ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це пише видання ANSA, передає УНН.

У понеділок кабінет міністрів прем'єр-міністра Джорджії Мелоні схвалив черговий указ про допомогу Україні. Указ, 11-те продовження італійської допомоги, було схвалено попри опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву - пише видання.

Зазначається, що Мелоні заявила, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо

Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться в тексті указу, підписаного міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та погодженого з главами МЗС та Мінекономіки країни.