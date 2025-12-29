Італія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
18:57 • 3742 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 6612 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 7282 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 12076 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 14902 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 14926 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 18553 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 20074 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20689 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37109 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.8м/с
86%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 25619 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 22682 перегляди
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 5974 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 10106 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg15:59 • 5058 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 22827 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 25769 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 144872 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 188702 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 103801 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 10223 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 26147 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 36506 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 47023 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 144868 перегляди
Актуальне
Техніка
Forbes
WhatsApp
Соціальна мережа
Опалення

Італія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Уряд Італії ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги. Це 11-те продовження італійської допомоги, схвалене попри опір правої партії "Ліга".

Італія схвалила 11-й пакет військової допомоги Україні

Уряд Італії ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги. Про це пише видання ANSA, передає УНН.

У понеділок кабінет міністрів прем'єр-міністра Джорджії Мелоні схвалив черговий указ про допомогу Україні. Указ, 11-те продовження італійської допомоги, було схвалено попри опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової допомоги Києву

- пише видання.

Зазначається, що Мелоні заявила, що Італія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо

Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться в тексті указу, підписаного міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та погодженого з главами МЗС та Мінекономіки країни.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Джорджа Мелоні
Італія
Україна