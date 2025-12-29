Почему до сих пор нет графиков и когда это закончится: в ДТЭК рассказали, что со светом в Одесской области

В ДТЭК рассказали, что происходит со светом в Одесской области после массированных атак рф, а также ответили на самые распространенные вопросы - почему до сих пор нет графиков и когда это закончится, передает УНН.

В компании напомнили, что массированные атаки рф по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Ремонтные работы чрезвычайно трудны и продолжаются уже несколько недель. Энергетики работают круглосуточно.

В ДТЭК также дали ответы на самые распространенные вопросы.

Большое количество оборудования было уничтожено. Сети физически не могут передать нужный объем электричества. Поэтому энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки, чтобы спасти уцелевшее оборудование от аварий.

Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

Потому что они запитаны к наиболее поврежденным участкам электросетей – линиям и подстанциям. Чем больше повреждена сеть, тем меньше электричества она может передать. Перераспределить нагрузку по-другому уже нет возможности, вытягиваем максимум из поврежденной сети.

Прогнозировать дату возвращения к графикам пока невозможно. Постоянные тревоги и новые аварии из-за перегрузки замедляют ремонты.

Если вы бизнес: выключите вывески и рекламное освещение. В нынешних масштабах энергодефицита в регионе это может помочь.

Домохозяйствам: включайте электроприборы по очереди. Одновременное включение бойлера, чайника и стиральной машины — главная причина локальных аварий.

Спасибо жителям Одесской области за выдержку, стойкость и сильную поддержку, которую мы чувствуем каждый день. Свет держится!