Эксклюзив
18:57 • 1484 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 2842 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 4294 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
15:53 • 10713 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 13618 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 13917 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 17543 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 19143 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20438 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 36855 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Почему до сих пор нет графиков и когда это закончится: в ДТЭК рассказали, что со светом в Одесской области

Киев • УНН

 • 116 просмотра

ДТЭК объяснил отсутствие графиков отключений света в Одесской области после массированных атак РФ, которые привели к значительным разрушениям. Компания отметила, что прогнозировать дату возвращения к графикам пока невозможно.

Почему до сих пор нет графиков и когда это закончится: в ДТЭК рассказали, что со светом в Одесской области

В ДТЭК рассказали, что происходит со светом в Одесской области после массированных атак рф, а также ответили на самые распространенные вопросы - почему до сих пор нет графиков и когда это закончится, передает УНН.

В компании напомнили, что массированные атаки рф по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Ремонтные работы чрезвычайно трудны и продолжаются уже несколько недель. Энергетики работают круглосуточно.

В ДТЭК также дали ответы на самые распространенные вопросы.

Почему до сих пор нет графиков?

Большое количество оборудования было уничтожено. Сети физически не могут передать нужный объем электричества. Поэтому энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки, чтобы спасти уцелевшее оборудование от аварий.

Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

Почему есть дома, в которых свет исчезает чаще?

Потому что они запитаны к наиболее поврежденным участкам электросетей – линиям и подстанциям. Чем больше повреждена сеть, тем меньше электричества она может передать. Перераспределить нагрузку по-другому уже нет возможности, вытягиваем максимум из поврежденной сети.

Когда это закончится?

Прогнозировать дату возвращения к графикам пока невозможно. Постоянные тревоги и новые аварии из-за перегрузки замедляют ремонты.

Как каждый может помочь уже сейчас?

Если вы бизнес: выключите вывески и рекламное освещение. В нынешних масштабах энергодефицита в регионе это может помочь.

Домохозяйствам: включайте электроприборы по очереди. Одновременное включение бойлера, чайника и стиральной машины — главная причина локальных аварий.

Спасибо жителям Одесской области за выдержку, стойкость и сильную поддержку, которую мы чувствуем каждый день. Свет держится! 

- добавили в компании.

Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения25.12.25, 10:33 • 36012 просмотров

Антонина Туманова

