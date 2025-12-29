Почему до сих пор нет графиков и когда это закончится: в ДТЭК рассказали, что со светом в Одесской области
Киев • УНН
ДТЭК объяснил отсутствие графиков отключений света в Одесской области после массированных атак РФ, которые привели к значительным разрушениям. Компания отметила, что прогнозировать дату возвращения к графикам пока невозможно.
В ДТЭК рассказали, что происходит со светом в Одесской области после массированных атак рф, а также ответили на самые распространенные вопросы - почему до сих пор нет графиков и когда это закончится, передает УНН.
В компании напомнили, что массированные атаки рф по энергосистеме области в течение октября-декабря привели к значительным разрушениям. Ремонтные работы чрезвычайно трудны и продолжаются уже несколько недель. Энергетики работают круглосуточно.
В ДТЭК также дали ответы на самые распространенные вопросы.
Почему до сих пор нет графиков?
Большое количество оборудования было уничтожено. Сети физически не могут передать нужный объем электричества. Поэтому энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки, чтобы спасти уцелевшее оборудование от аварий.
Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
Почему есть дома, в которых свет исчезает чаще?
Потому что они запитаны к наиболее поврежденным участкам электросетей – линиям и подстанциям. Чем больше повреждена сеть, тем меньше электричества она может передать. Перераспределить нагрузку по-другому уже нет возможности, вытягиваем максимум из поврежденной сети.
Когда это закончится?
Прогнозировать дату возвращения к графикам пока невозможно. Постоянные тревоги и новые аварии из-за перегрузки замедляют ремонты.
Как каждый может помочь уже сейчас?
Если вы бизнес: выключите вывески и рекламное освещение. В нынешних масштабах энергодефицита в регионе это может помочь.
Домохозяйствам: включайте электроприборы по очереди. Одновременное включение бойлера, чайника и стиральной машины — главная причина локальных аварий.
Спасибо жителям Одесской области за выдержку, стойкость и сильную поддержку, которую мы чувствуем каждый день. Свет держится!
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения25.12.25, 10:33 • 36012 просмотров