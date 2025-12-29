Чому досі немає графіків та коли це закінчиться: у ДТЕК розповіли, що зі світлом на Одещині

У ДТЕК розповіли, що відбувається зі світлом на Одещині після масованих атак рф, а також відповіли на найпоширениші запитання - чому досі немає графіків та коли це закінчиться, передає УНН.

У компанії нагадали, що масовані атаки рф по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів. Енергетики працюють цілодобово.

У ДТЕК також дали відповіді на найпоширениші запитання.

Велика кільксть обладнання була знищена. Мережі фізично не можуть передати потрібний обсяг електрики. Тому енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження, щоб врятувати вціліле обладнання від аварій.

Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Бо вони заживлені до найбільш пошкоджених ділянок електромереж – ліній та підстанцій. Чим більше пошкоджена мережа, тим менше електрики вона може передати. Перерозподілити навантаження по-іншому вже немає змоги, витягуємо максимум з пошкодженої мережі.

Прогнозувати дату повернення до графіків наразі неможливо. Постійні тривоги та нові аварії через перевантаження сповільнюють ремонти.

Якщо ви бізнес: вимкніть вивіски та рекламне освітлення. В нинішніх масштабах енергодефіциту в регіоні це може допомогти.

Домогосподарствам: вмикайте електроприлади по черзі. Одночасне ввімкнення бойлера, чайника та пралки — головна причина локальних аварій.

Дякуємо жителям Одещини за витримку, стійкість та сильну підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Світло тримається!