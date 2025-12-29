Чому досі немає графіків та коли це закінчиться: у ДТЕК розповіли, що зі світлом на Одещині

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
18:57 • 1384 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 2652 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 4126 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 10641 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 13548 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 13881 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 17504 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 19102 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20429 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 36844 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
82%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 29545 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 23632 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 20643 перегляди
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 3922 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 7108 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 20680 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 23669 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 143573 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 187484 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 103414 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 7146 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 25392 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 35960 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 46476 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 143570 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Forbes
WhatsApp
Соціальна мережа

Чому досі немає графіків та коли це закінчиться: у ДТЕК розповіли, що зі світлом на Одещині

Київ • УНН

 • 68 перегляди

ДТЕК пояснив відсутність графіків відключень світла на Одещині після масованих атак рф, які призвели до значних руйнувань. Компанія зазначила, що прогнозувати дату повернення до графіків наразі неможливо.

Чому досі немає графіків та коли це закінчиться: у ДТЕК розповіли, що зі світлом на Одещині

У ДТЕК розповіли, що відбувається зі світлом на Одещині після масованих атак рф, а також відповіли на найпоширениші запитання - чому досі немає графіків та коли це закінчиться, передає УНН.

У компанії нагадали, що масовані атаки рф по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів. Енергетики працюють цілодобово.

У ДТЕК також дали відповіді на найпоширениші запитання.

Чому досі немає графіків?

Велика кільксть обладнання була знищена. Мережі фізично не можуть передати потрібний обсяг електрики. Тому енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження, щоб врятувати вціліле обладнання від аварій.

Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Чому є будинки, в яких світло зникає частіше?

Бо вони заживлені до найбільш пошкоджених ділянок електромереж – ліній та підстанцій. Чим більше пошкоджена мережа, тим менше електрики вона може передати. Перерозподілити навантаження по-іншому вже немає змоги, витягуємо максимум з пошкодженої мережі.

Коли це закінчиться?

Прогнозувати дату повернення до графіків наразі неможливо. Постійні тривоги та нові аварії через перевантаження сповільнюють ремонти.

Як кожен може допомогти вже зараз?

Якщо ви бізнес: вимкніть вивіски та рекламне освітлення. В нинішніх масштабах енергодефіциту в регіоні це може допомогти.

Домогосподарствам: вмикайте електроприлади по черзі. Одночасне ввімкнення бойлера, чайника та пралки — головна причина локальних аварій.

Дякуємо жителям Одещини за витримку, стійкість та сильну підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Світло тримається! 

- додали в компанії.

російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення25.12.25, 10:33 • 36010 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Одеська область
ДТЕК