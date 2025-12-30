Германия в 2025 году сократила экспорт оружия в Украину
Киев • УНН
Экспорт немецкой военной техники в 2025 году сократился до 8,4 млрд евро, что значительно ниже показателей предыдущих двух лет. Причиной стало уменьшение поставок вооружений в Украину до 1,14 млрд евро.
В 2025 году экспорт немецкой военной техники упал до 8,4 млрд евро из-за сокращения поставок в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.
По итогам 2025 года федеральное правительство Германии одобрило экспорт военной техники на сумму 8,4 млрд евро, что значительно ниже показателей предыдущих двух лет
Отмечается, что в 2024 году объем одобренных поставок составил 13,3 млрд евро, а в 2023 году - 12,15 млрд евро.
Причиной снижения стало существенное сокращение поставок вооружений в Украину - до 1,14 млрд евро по сравнению с 8,15 млрд евро годом ранее
Как пояснили в немецком правительстве, нынешняя поддержка Киева осуществляется по уже выданным ранее экспортным лицензиям, а "средства для Украины направляются на долгосрочные проекты". Кроме того, Украина все больше инвестирует в собственное производство вооружений, уточнили в Бундестаге.
Наибольшую сумму поставок вооружений правительство Фридриха Мерца одобрило для Норвегии - 1,31 млрд евро. Эта страна стала крупнейшим получателем немецкого военного экспорта из-за крупных заказов на боевые танки и подводные лодки.
Напомним
Германия планирует интегрировать украинское оружие и получать данные о боевых действиях. Правительство представило 10-пунктный план для ускорения интеграции украинской промышленности в европейский оборонный рынок.
В Германии планируют одобрить увеличение расходов на вооружение на сумму 2,9 млрд евро: что будут покупать28.11.25, 12:21 • 3280 просмотров