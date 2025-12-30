Германия в 2025 году сократила экспорт оружия в Украину

Экспорт немецкой военной техники в 2025 году сократился до 8,4 млрд евро, что значительно ниже показателей предыдущих двух лет. Причиной стало уменьшение поставок вооружений в Украину до 1,14 млрд евро.

В 2025 году экспорт немецкой военной техники упал до 8,4 млрд евро из-за сокращения поставок в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW. По итогам 2025 года федеральное правительство Германии одобрило экспорт военной техники на сумму 8,4 млрд евро, что значительно ниже показателей предыдущих двух лет - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году объем одобренных поставок составил 13,3 млрд евро, а в 2023 году - 12,15 млрд евро. Причиной снижения стало существенное сокращение поставок вооружений в Украину - до 1,14 млрд евро по сравнению с 8,15 млрд евро годом ранее - сообщает DW. Как пояснили в немецком правительстве, нынешняя поддержка Киева осуществляется по уже выданным ранее экспортным лицензиям, а "средства для Украины направляются на долгосрочные проекты". Кроме того, Украина все больше инвестирует в собственное производство вооружений, уточнили в Бундестаге. Наибольшую сумму поставок вооружений правительство Фридриха Мерца одобрило для Норвегии - 1,31 млрд евро. Эта страна стала крупнейшим получателем немецкого военного экспорта из-за крупных заказов на боевые танки и подводные лодки. Напомним Германия планирует интегрировать украинское оружие и получать данные о боевых действиях. Правительство представило 10-пунктный план для ускорения интеграции украинской промышленности в европейский оборонный рынок. В Германии планируют одобрить увеличение расходов на вооружение на сумму 2,9 млрд евро: что будут покупать