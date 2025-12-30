Німеччина у 2025 році зменшила експорт зброї до України

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
18:57 • 8424 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 13574 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 12479 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 15809 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 18247 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 17105 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 20903 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21828 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21252 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37655 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.8м/с
86%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 14293 перегляди
лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф29 грудня, 15:44 • 8562 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg29 грудня, 15:59 • 10396 перегляди
Трамп провів "позитивну розмову" з путіним щодо України - Білий дім29 грудня, 16:11 • 6282 перегляди
москва намагається зірвати дипломатію: Зеленський обговорив із Мерцом російський фейк про атаку на резиденцію путіна29 грудня, 16:39 • 3986 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 27454 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 29186 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 148359 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 191413 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 105050 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Київська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 14327 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 28064 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 37934 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 48443 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 148357 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Фільм

Німеччина у 2025 році зменшила експорт зброї до України

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Експорт німецької військової техніки у 2025 році скоротився до 8,4 млрд євро, що значно нижче показників попередніх двох років. Причиною стало зменшення постачань озброєнь в Україну до 1,14 млрд євро.

Німеччина у 2025 році зменшила експорт зброї до України

У 2025 році експорт німецької військової техніки впав до 8,4 млрд євро через скорочення постачань в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

За підсумками 2025 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт військової техніки на суму 8,4 млрд євро, що значно нижче показників попередніх двох років

- йдеться у дописі.

Зазначається, що у 2024 році обсяг схвалених постачань становив 13,3 млрд євро, а у 2023 році - 12,15 млрд євро. 

Причиною зниження стало суттєве скорочення постачань озброєнь в Україну - до 1,14 млрд євро порівняно з 8,15 млрд євро роком раніше

- повідомляє DW.

Як пояснили у німецькому уряді, нинішня підтримка Києва здійснюється за вже виданими раніше експортними ліцензіями, а "коштів для України спрямовують на довгострокові проєкти". Крім того, Україна дедалі більше інвестує у власне виробництво озброєнь, уточнили в Бундестазі.

Найбільшу суму поставок озброєнь уряд Фрідріха Мерца схвалив для Норвегії - 1,31 млрд євро. Ця країна стала найбільшим отримувачем німецького військового експорту через великі замовлення на бойові танки та підводні човни.

Нагадаємо

Німеччина планує інтегрувати українську зброю та отримувати дані про бойові дії. Уряд представив 10-пунктний план для прискорення інтеграції української промисловості в європейський оборонний ринок.

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть28.11.25, 12:21 • 3280 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Бундестаг
Фрідріх Мерц
Норвегія
Німеччина
Україна