Німеччина у 2025 році зменшила експорт зброї до України

У 2025 році експорт німецької військової техніки впав до 8,4 млрд євро через скорочення постачань в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

За підсумками 2025 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт військової техніки на суму 8,4 млрд євро, що значно нижче показників попередніх двох років

Зазначається, що у 2024 році обсяг схвалених постачань становив 13,3 млрд євро, а у 2023 році - 12,15 млрд євро.

Причиною зниження стало суттєве скорочення постачань озброєнь в Україну - до 1,14 млрд євро порівняно з 8,15 млрд євро роком раніше