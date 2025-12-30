Німеччина у 2025 році зменшила експорт зброї до України
Експорт німецької військової техніки у 2025 році скоротився до 8,4 млрд євро, що значно нижче показників попередніх двох років. Причиною стало зменшення постачань озброєнь в Україну до 1,14 млрд євро.
У 2025 році експорт німецької військової техніки впав до 8,4 млрд євро через скорочення постачань в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на DW.
За підсумками 2025 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт військової техніки на суму 8,4 млрд євро, що значно нижче показників попередніх двох років
Зазначається, що у 2024 році обсяг схвалених постачань становив 13,3 млрд євро, а у 2023 році - 12,15 млрд євро.
Причиною зниження стало суттєве скорочення постачань озброєнь в Україну - до 1,14 млрд євро порівняно з 8,15 млрд євро роком раніше
Як пояснили у німецькому уряді, нинішня підтримка Києва здійснюється за вже виданими раніше експортними ліцензіями, а "коштів для України спрямовують на довгострокові проєкти". Крім того, Україна дедалі більше інвестує у власне виробництво озброєнь, уточнили в Бундестазі.
Найбільшу суму поставок озброєнь уряд Фрідріха Мерца схвалив для Норвегії - 1,31 млрд євро. Ця країна стала найбільшим отримувачем німецького військового експорту через великі замовлення на бойові танки та підводні човни.
