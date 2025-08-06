Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется

Несмотря на то, что запрет на маркетинговые договоры на фармацевтическом рынке действует уже почти полгода, народный депутат Сергей Кузьминых продолжает повторять тезисы фармацевтической компании "Дарница" и настаивать на том, что именно маркетинг виноват в высоких ценах на лекарства в Украине, пишет УНН.

Детали

С 1 марта 2025 года действует полный запрет на заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками. Основным аргументом инициаторов этого запрета было снижение цен на лекарства для пациентов. Прошло уже почти 6 месяцев, но обещанного эффекта так и не нет. Наоборот - по данным аналитиков, средняя стоимость некоторых лекарств выросла.

Сегодня даже в Министерстве здравоохранения признают - цены после запрета маркетинговых договоров не снизились.

Несмотря на эти факты, Сергей Кузьминых снова говорит о маркетинге как главном зле. В своем новом сообщении нардеп заявляет, что пациенты требуют полностью запретить маркетинг, чтобы сдержать рост цен.

"Пациенты требуют: до завершения войны маркетинговые платежи должны быть обнулены. Сэкономленные миллиарды производители должны направить на снижение цен на препараты!" - подчеркивает нардеп.

Однако эти платежи уже и так запрещены, но "сэкономленные" на них средства, а это около полумиллиарда гривен в месяц, производители, похоже, не направили на скидки на лекарства.

Возникает логичный вопрос: почему Кузьминых - член комитета ВР по вопросам здоровья нации - зная о неэффективности запрета, продолжает настаивать на уже выполненных мерах? Ответ может крыться в его связях с фармацевтическим бизнесом.

Как известно, Кузьминых еще до парламентской карьеры имел контакты с крупным фармбизнесом. В частности, благотворительная организация "Фонд семьи Загорий", основанная владельцами фармзавода "Дарница" Екатериной и Глебом Загориями, в 2016-2018 годах предоставила более 9,5 млн грн фонду братьев Кузьминых. Сегодня же нардеп активно продвигает нарративы, которые полностью совпадают с позицией этого производителя - полный запрет маркетинга, аптеки слишком сильны и их надо ограничивать.

Можно долго спорить о целесообразности маркетинговых платежей, но очевидно одно: они были запрещены, а обещанного снижения цен не произошло.

Напомним

Журналисты УНН, пообщавшись с представителями фармрынка и приближенными к семье владельцев завода "Дарница" Екатерины и Глеба Загориев источниками, выяснили, что в начале лета 2024 года Загории, вероятно, разработали план перераспределения рынка, цель которого - вытеснение мелких производителей, устранение крупных дистрибьюторов и перенесение ответственности за высокие цены на лекарства на аптечные сети. Реализация этого замысла без политической поддержки была бы невозможной, поэтому, по словам источников, "Дарница" обратилась к народному депутату Сергею Кузьминых, давнему знакомому семьи и главе подкомитета по фармации.

Первым этапом стала кампания против аптечного маркетинга, который был представлен в публичном пространстве как главная причина "накруток" на цены. В результате публичного давления Минздрав вынужден был ограничить маркетинг, однако обещанного снижения цен не произошло - производители, в частности "Дарница", снизили стоимость лишь на несколько препаратов из списка ТОП-100, тогда как цены на другие лекарства остались неизменными или начали расти. В то же время прибыль "Дарницы", по разным оценкам, выросла на полмиллиарда гривен ежемесячно.

Несмотря на то, что обещанного эффекта для пациентов не было достигнуто, Кузьминых продолжает открыто продвигать интересы "Дарницы" - и через соцсети, и через подконтрольные медиа, и на закрытых встречах. Кроме того, по данным журналистов, благотворительный фонд, соучредителем которого является Кузьминых, получал значительные суммы от фонда семьи Загориев - совладельцев "Дарницы". Это даже стало предметом проверки НАЗК.