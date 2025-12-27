Кабмин закрепил решение Рады об отсрочке полноценного запуска еАкциза на 10 месяцев
Кабинет министров перенес обязательное использование электронной системы оборота алкоголя и табака с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года. Это решение предоставляет бизнесу и государству дополнительное время для перехода на новые цифровые инструменты администрирования.
Кабинет министров Украины в пятницу, 26 декабря, принял постановление, которое, согласно подписанному на днях президентом закону, отсрочивает вступление в силу правительственных актов о введении электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (еАкциза). Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Это решение обеспечивает бизнесу и государству дополнительное время для плавного перехода на новые цифровые инструменты администрирования. Новая дата старта: обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок перенесено с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года
Согласно релизу, период тестирования программного обеспечения системы продлен до 11 октября 2026 года включительно.
Что касается бумажных марок, то с 1 января 2026 года до момента полноценного запуска системы бизнес сможет продолжать заказ и использование бумажных марок акцизного налога, что гарантирует непрерывность производства и торговли.
Отмечается, что предельный срок возврата бумажных марок продавцу перенесен на 1 мая 2027 года.
Кроме того, как отмечается в релизе, обновленное постановление также вводит дополнительный стандарт качества печати для электронной марки. Теперь графический элемент (DataMatrix-код) может соответствовать грейду B согласно стандарту ISO/IEC 29158, тогда как ранее требовался только грейд 2 по ISO/IEC 15415, следовательно расширены технические возможности для нанесения маркировки.
"Изменения позволят завершить техническую настройку системы, обеспечить стабильные поступления акцизного налога и выполнить требования законодательства без создания операционных рисков для легального бизнеса", - говорится в сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября 2026 года, предоставляя бизнесу 10 месяцев для тестирования.
