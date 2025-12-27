Кабмин закрепил решение Рады об отсрочке полноценного запуска еАкциза на 10 месяцев

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 7118 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 19770 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 20076 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 26485 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 40380 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25234 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20054 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19227 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21037 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45162 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.2м/с
84%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 17889 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 9572 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto26 декабря, 15:38 • 32031 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 8024 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 12314 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 12358 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 19762 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 17918 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 40375 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45159 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Виктор Ляшко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Калифорния
Минск
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 12358 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 8058 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 9614 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 12239 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26982 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дія (сервис)
Нефть марки Brent
Социальная сеть

Кабмин закрепил решение Рады об отсрочке полноценного запуска еАкциза на 10 месяцев

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Кабинет министров перенес обязательное использование электронной системы оборота алкоголя и табака с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года. Это решение предоставляет бизнесу и государству дополнительное время для перехода на новые цифровые инструменты администрирования.

Кабмин закрепил решение Рады об отсрочке полноценного запуска еАкциза на 10 месяцев

Кабинет министров Украины в пятницу, 26 декабря, принял постановление, которое, согласно подписанному на днях президентом закону, отсрочивает вступление в силу правительственных актов о введении электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (еАкциза). Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Это решение обеспечивает бизнесу и государству дополнительное время для плавного перехода на новые цифровые инструменты администрирования. Новая дата старта: обязательное использование электронной системы и электронных акцизных марок перенесено с 1 января 2026 года на 1 ноября 2026 года

- сообщили в ведомстве. 

Согласно релизу, период тестирования программного обеспечения системы продлен до 11 октября 2026 года включительно.

Что касается бумажных марок, то с 1 января 2026 года до момента полноценного запуска системы бизнес сможет продолжать заказ и использование бумажных марок акцизного налога, что гарантирует непрерывность производства и торговли.

Отмечается, что предельный срок возврата бумажных марок продавцу перенесен на 1 мая 2027 года.

Кроме того, как отмечается в релизе, обновленное постановление также вводит дополнительный стандарт качества печати для электронной марки. Теперь графический элемент (DataMatrix-код) может соответствовать грейду B согласно стандарту ISO/IEC 29158, тогда как ранее требовался только грейд 2 по ISO/IEC 15415, следовательно расширены технические возможности для нанесения маркировки.

"Изменения позволят завершить техническую настройку системы, обеспечить стабильные поступления акцизного налога и выполнить требования законодательства без создания операционных рисков для легального бизнеса", - говорится в сообщении министерства.

Напомним

Ранее сообщалось, что Верховная Рада продлила период тестирования системы еАкциз до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября 2026 года, предоставляя бизнесу 10 месяцев для тестирования.

Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году03.06.24, 15:58 • 21978 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Министерство финансов Украины