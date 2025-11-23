$42.150.00
Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства: ЗМІ про мирний план США

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Президент України Володимир Зеленський стоїть перед найболючішим вибором: погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від частини Донбасу, або продовжити війну. Це пов'язано з новими зусиллями адміністрації Трампа щодо мирної угоди, яка передбачає компроміси з боку України.

Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства: ЗМІ про мирний план США

Президент України Володимир Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства: якщо він погодиться віддати Донбас, то деякі українці ніколи йому цього не пробачать, якщо ні - війна триватиме далі. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, нові зусилля адміністрації Трампа щодо мирної угоди в Україні прискорюються в неділю, коли посланці США вирушають до Женеви на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Незважаючи на поширений скептицизм, чиновники кажуть, що переговори будуть гнучкими, а не директивою для Києва.

Американські чиновники, близькі до переговорів, повідомили, що адміністрація визнає, що "гарантії безпеки ще недостатньо сильні" у 28-пунктній мирній пропозиції Трампа.

Наприклад, Трамп може підвищити або скасувати запропоноване обмеження чисельності української армії в 600 тис. осіб. А для посилення післявоєнного стримування чиновники розглядають можливість постачання Україні ракет Tomahawk, якщо буде досягнуто мирної угоди

- пише видання.

Співрозмовник видання заявив, що "суверенітет України ніколи не може бути поставлений під загрозу. Це відкриє шлюзи в Європі".

Ми не хочемо бачити розпаду України

 - додав він.

Критики мирної спроби Трампа стверджують, що це винагородить москву та підірве суверенітет України саме так, як, за словами чиновників, вони хочуть цього уникнути.

Інший чиновник заявив, що, всупереч деяким повідомленням, адміністрація Трампа на 100% віддана продовженню підтримки України з боку американської розвідки. Він стверджував, що план із 28 пунктів є "амбітним" і відкритим для переговорів.

Американські чиновники хочуть переконати європейців, українців та американців, що мирна пропозиція Трампа не є такою проросійською, як може здаватися. Але найкраще це зможе оцінити Зеленський. Якщо він схвалить угоду, відповідальність перейде до москви. Якщо він її відхилить, війна, ймовірно, триватиме і наступного року, і далі

- зазначає видання.

Наголошується, що причиною мирного кроку стало відчуття, що нещодавні поразки на полі бою в Донецькій області та корупційний скандал у Києві привели Україну до переломного моменту. Тим часом росія відчуває зростаючий економічний тиск і, можливо, вважатиме за краще закінчити війну, а не продовжувати боротьбу впродовж двох років, які можуть знадобитися для повного захоплення Донецької області.

Моделлю для зусиль Трампа щодо України є його успішне домагання припинення вогню в Газі. Чиновники порівнюють нинішню ситуацію в Україні з можливістю, що відкрилася після вересневого бомбардування Ізраїлем представників ХАМАС в Катарі, яке вивело ситуацію з глухого кута. Туреччина відіграла ключову роль посередника з українцями, так само як і з ХАМАС під час попередніх переговорів.

За словами американських чиновників, секретар РНБО Рустем Умєров заявив на зустрічі у Флориді, що Зеленський може бути готовий піти на компроміс у важливому питанні обміну територій у Донецьку на мирну угоду, чого вимагає росія. Умєров також сказав, що Україна може бути готова обмежити чисельність своєї армії 600 тис. осіб.

Після того, як це обмеження викликало бурю протестів, один із чиновників сказав, що воно може бути збільшене або взагалі скасоване, оскільки воно насправді не впливає на баланс сил, який у будь-якому випадку сильно на користь росії.

Через політичну нестабільність в Україні американські чиновники включили до угоди пропозицію про проведення національних виборів в Україні протягом 100 днів після підписання угоди, що означатиме публічне ратифікування або відхилення угоди. Вони також додали пункт про післявоєнну амністію на прохання України, щоб запевнити Зеленського та членів його уряду, що вони не будуть притягнуті до відповідальності, якщо нинішній корупційний скандал розшириться

- додає видання.

Проект угоди закликає Україну вивести свої війська з приблизно 25% території Донецької області, яку вона зараз контролює, що відповідає ключовій вимозі росії. Щоб запевнити Україну в тому, що вона буде в безпеці за лінією припинення вогню, проект угоди США передбачає, що ця зона виведення військ повинна бути демілітаризована.

Американський чиновник повідомив, що, крім того, США та їх союзники допоможуть Україні побудувати "стіну" безпеки вздовж лінії припинення вогню, використовуючи передові технології.

Зеленський зараз стоїть перед найболіснішим вибором за весь час свого президентства. Якщо він погодиться віддати Донецьк, деякі українці ніколи йому цього не пробачать. Якщо він відмовиться, ця трагічна війна триватиме далі. Незважаючи на всю свою мужність, Зеленський, можливо, ніколи не стикався з більш болісним вибором

 - зазначає видання.

Нагадаємо

Українські радники у неділю працюватимуть у Швейцарії разом із представниками США, Британії, Франції та Німеччини щодо параметрів мирної угоди.

За інформацією Axios, США продовжують працювати з українською стороною над редакцією мирного плану з завершення війни.

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Павло Башинський

