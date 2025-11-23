$42.150.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский стоит перед самым болезненным выбором: согласиться на мирное соглашение, которое предусматривает отказ от части Донбасса, или продолжить войну. Это связано с новыми усилиями администрации Трампа по мирному соглашению, которое предусматривает компромиссы со стороны Украины.

Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: если он согласится отдать Донбасс, то некоторые украинцы никогда ему этого не простят, если нет - война будет продолжаться. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, новые усилия администрации Трампа по мирному соглашению в Украине ускоряются в воскресенье, когда посланцы США отправляются в Женеву на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на распространенный скептицизм, чиновники говорят, что переговоры будут гибкими, а не директивой для Киева.

Американские чиновники, близкие к переговорам, сообщили, что администрация признает, что "гарантии безопасности еще недостаточно сильны" в 28-пунктном мирном предложении Трампа.

Например, Трамп может повысить или отменить предложенное ограничение численности украинской армии в 600 тыс. человек. А для усиления послевоенного сдерживания чиновники рассматривают возможность поставок Украине ракет Tomahawk, если будет достигнуто мирное соглашение

- пишет издание.

Собеседник издания заявил, что "суверенитет Украины никогда не может быть поставлен под угрозу. Это откроет шлюзы в Европе".

Мы не хотим видеть распада Украины

 - добавил он.

Критики мирной попытки Трампа утверждают, что это вознаградит Москву и подорвет суверенитет Украины именно так, как, по словам чиновников, они хотят этого избежать.

Другой чиновник заявил, что, вопреки некоторым сообщениям, администрация Трампа на 100% привержена продолжению поддержки Украины со стороны американской разведки. Он утверждал, что план из 28 пунктов является "амбициозным" и открытым для переговоров.

Американские чиновники хотят убедить европейцев, украинцев и американцев, что мирное предложение Трампа не является таким пророссийским, как может казаться. Но лучше всего это сможет оценить Зеленский. Если он одобрит соглашение, ответственность перейдет к москве. Если он его отклонит, война, вероятно, продлится и в следующем году, и дальше

- отмечает издание.

Отмечается, что причиной мирного шага стало ощущение, что недавние поражения на поле боя в Донецкой области и коррупционный скандал в Киеве привели Украину к переломному моменту. Тем временем россия испытывает растущее экономическое давление и, возможно, предпочтет закончить войну, а не продолжать борьбу в течение двух лет, которые могут понадобиться для полного захвата Донецкой области.

Моделью для усилий Трампа по Украине является его успешное добивание прекращения огня в Газе. Чиновники сравнивают нынешнюю ситуацию в Украине с возможностью, открывшейся после сентябрьской бомбардировки Израилем представителей ХАМАС в Катаре, которая вывела ситуацию из тупика. Турция сыграла ключевую роль посредника с украинцами, так же как и с ХАМАС во время предыдущих переговоров.

Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины22.11.2025, 19:42 • 26775 просмотров

По словам американских чиновников, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил на встрече во Флориде, что Зеленский может быть готов пойти на компромисс в важном вопросе обмена территорий в Донецкой области на мирное соглашение, чего требует россия. Умеров также сказал, что Украина может быть готова ограничить численность своей армии 600 тыс. человек.

После того, как это ограничение вызвало бурю протестов, один из чиновников сказал, что оно может быть увеличено или вообще отменено, поскольку оно на самом деле не влияет на баланс сил, который в любом случае сильно в пользу России.

Из-за политической нестабильности в Украине американские чиновники включили в соглашение предложение о проведении национальных выборов в Украине в течение 100 дней после подписания соглашения, что будет означать публичное ратифицирование или отклонение соглашения. Они также добавили пункт о послевоенной амнистии по просьбе Украины, чтобы заверить Зеленского и членов его правительства, что они не будут привлечены к ответственности, если нынешний коррупционный скандал расширится

- добавляет издание.

Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico23.11.2025, 09:50 • 936 просмотров

Проект соглашения призывает Украину вывести свои войска из примерно 25% территории Донецкой области, которую она сейчас контролирует, что соответствует ключевому требованию россии. Чтобы заверить Украину в том, что она будет в безопасности за линией прекращения огня, проект соглашения США предусматривает, что эта зона вывода войск должна быть демилитаризована.

Американский чиновник сообщил, что, кроме того, США и их союзники помогут Украине построить "стену" безопасности вдоль линии прекращения огня, используя передовые технологии.

Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства. Если он согласится отдать Донецк, некоторые украинцы никогда ему этого не простят. Если он откажется, эта трагическая война будет продолжаться. Несмотря на все свое мужество, Зеленский, возможно, никогда не сталкивался с более болезненным выбором

 - отмечает издание.

Напомним

Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Британии, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Павел Башинский

