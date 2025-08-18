Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося 18 серпня 2025

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Ексклюзив
08:34 • 21392 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 29644 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 23121 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 43141 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 60525 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 111357 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 146079 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91240 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88424 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68430 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5м/с
42%
749мм
Популярнi новини
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 24338 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 27822 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 27390 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 14822 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 13941 перегляди
Публікації
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 794 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 14444 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 21362 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 29601 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 111332 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дитина
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 40783 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 35209 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 70335 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 58626 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 125820 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Шахед-136
Долар США
Нафта

Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося 18 серпня 2025

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Верховний Суд ухвалив рішення, яке фактично позбавляє акціонерів банків, що ліквідуються, доступу до правосуддя. Це рішення викликало критику юристів та колишніх суддів, які вказують на порушення конституційних прав.

Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду ухвалила очевидно упереджене рішення у справі банку "Конкорд", який перебуває в процесі ліквідації. Судді фактично позбавили акціонерів фінансової установи доступу до правосуддя, порушуючи їх конституційні права. Такого висновку дійшли опитані УНН юристи та колишні судді, які ознайомились із постановою суду. 

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій визнали незаконним рішення Національного банку України про відкликання ліцензії банку "Конкорд" та постановили його скасувати. НБУ та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не погодились із такими рішеннями і подали касаційну скаргу. Вони вимагали скасувати рішення судів та закрити провадження.

"Друзі, Верховний Суд скасував два попередні судові рішення, якими ми довели незаконність дій НБУ щодо позбавлення ліцензії банку "Конкорд". Після 7 місяців очікування касації ми отримали рішення, яке не лише суперечить праву, а й — здоровому глузду. Нас навіть не викликали до суду. Розгляд відбувся у письмовому провадженні — без слухань, без аргументів, без участі сторін", - повідомила Олена Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

У пункті 56 постанови колегія суддів прямо зазначила, що жоден суд в Україні не наділений повноваженнями розглядати позови акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації щодо неправомірних дій чи рішень Національного банку України.

"У цій постанові Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виклав правовий висновок про те, що згідно з особливостями правового регулювання спірних правовідносин вимога колишнього акціонера неплатоспроможного банку (в даному випадку – ліквідованого банку), не підлягають розгляду як в порядку адміністративного, так і в порядку господарського судочинства, й за суб`єктним складом учасників правовідносин не підпадають під юрисдикцію цивільного суду. Тобто такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом", - вказала колегія суддів.

Тож Верховний суд навіть не розглянув справу "Конкорду" по суті, а відразу закрив провадження. Тобто колегія не дала оцінку рішенням судів попередніх інстанцій і не визнала, що вони були не законними чи необґрунтованими.

Без доступу до правосуддя

Суддя у відставці також звернув увагу на системну проблему. За його словами, держава, починаючи з 2019 року, намагається обмежити акціонерам банків доступ до правосуддя. Зокрема, був змінений порядок доказування, а також обмежила можливість звернення до суду.

У цьому сенсі акціонери банку "Конкорд" не стали виключенням. Експерти у галузі права вказують, що суд порушив їх конституційне право на доступ до правосуддя.

"Верховний Суд зосередився лише на питанні відсутності юрисдикції судів. Проте, вважаю, що це хибна практика. Згідно зі статтею 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що будь-який спір або правова ситуація, що виникає в межах України, може бути розглянута судом, - зазначив Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський.

Він пояснив, що відповідно до чинного законодавства, зокрема Конституції України, колегія суддів, яка у своєму рішенні зазначає про відсутність певної юрисдикції у справі, зобовʼязана зазначити належну юрисдикцію. У випадку ж зі справою "Конкорду" Верховний Суд, на думку Невʼядомського, самоусунувся від виконання свого конституційного обовʼязку вирішити існуючий спір.

На думку адвоката  АБ "Касьяненко і партнери" Дмитра Касьяненка, колегія суддів застосувала у рішенні щодо "Конкорду" досить критичні формулювання, які фактично позбавляють акціонерів доступу до правосуддя. 

"Формулювання "такі вимоги не підлягають розгляду жодним судом" означає, що незалежно від обставин, аргументів чи доказів, особа не отримає доступу до правосуддя. Це суперечить ст. 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - зазначив юрист.

Такий підхід суддів до вирішення справи "Конкорду" викликав здивування і в колишніх високопосадовців. Зокрема ексзаступник Генпрокурора, адвокат Олексій Баганець наголосив:

"Оприлюднена правова позиція Верховного Суду фактично позбавляє громадян і юридичних осіб конституційного права на звернення до суду. Мені навіть не віриться, що таке могли написати в рішенні".

Юристи зазначають, що у випадку "Конкорду" рішення про позбавлення акціонерів права на суд могло бути абсолютно свідомим.

"Такий підхід є свідомим порушенням гарантованого права на доступ до правосуддя та справедливий суд. Кожна людина має право на вирішення спірних правовідносин безстороннім судом. Інший підхід це лише спроба держави уникнути виконання своїх обовʼязків по здійсненню правосуддя", - заявив ексзаступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

Юристи вказують, що практика Європейського суду з прав людини чітка - обмеження доступу до суду має бути пропорційним і виправданим, а повна відсутність юрисдикції для певної категорії спорів є порушенням Європейської Конвенції.

Непослідовність очевидна

28 липня 2025 року Верховний Суд у письмовому провадженні розглянув справу "Місто Банку" та став на бік НБУ і ФГВФО, водночас визнавши, що позов акціонерів відповідав вимогам ст. 266-1 Кодексу адміністративного судочинства. Через два дні, 30 липня, та колегія суддів у аналогічному кейсі "Конкорду" без оцінки справи по суті дійшла протилежного висновку – позов акціонерів банку не відповідає вимогам ст. 266-1 КАС. В обох справах застосовувалася одна й таж норма права, проте її тлумачення виявилося діаметрально різним. У випадку "Конкорду" суд заявив, що задоволення позову не відновить прав акціонера і суперечить закону, фактично позбавивши його права на розгляд у будь-якому суді, у випадку ж "Місто Банку" суд вважав позов таким, що відповідає вимогам закону. При тому, що у обох випадках акціонери банків, що перебувають у процесі ліквідації вимагали скасування рішень Національного банку про виведення фінустанов з ринку. 

Варто зауважити, що у розгляді обох справ брав участь один і той самий суддя - Семен Стеценко. У справі "Конкорду", яка розглядалась після справи "Місто Банку" він ще й був суддею-доповідачем.

На думку співзасновниці АТ "АКБ "Конкорд" Олени Сосєдки, така непослідовність та ігнорування власної практики Верховного Суду свідчать про упередженість колегії.

"Особливо вражає, що Верховний Суд проігнорував власну ж практику в аналогічних справах. Ба більше — суддя-доповідач у справі "Конкорду" всього за два дні до цього брав участь у розгляді справи іншого банку… і там ухвалив протилежне рішення.Це вже нагадує анекдот:— Скільки буде 7×8?— А ми купуємо чи продаємо?Усі ці факти свідчать про заангажованість рішення", - написала Олена Сосєдка.

На думку судді у відставці Олександра Ситникова, ключова різниця полягає у самому підході суддів до розгляду двох схожих кейсів.

За його словами, у справі "Конкорду", яка розглядалася на два дні пізніше судді відступили від своєї практики. Кейс "Місто Банку" був розглянутий по суті і акціонерам відмовили у задоволенні вимог, а рішення судів попередніх інстанцій скасували. У ситуації ж з "Конкордом" судді навіть не розглядали справу по суті, а відразу закрили провадження, застосувавши норми спеціального законодавства. Разом з тим, за словами Ситникова, немає такої підстави для закриття провадження по справі в Кодексі адміністративного судочинства, за якою закрили провадження по кейсу "Конкорду".

"Дивно те, що вони (рішення – ред.) були винесені різними колегіями, однак в цих колегіях був один і той же суддя. І суддя, який приймав рішення по "Місто Банку" не висловив окремої думки, підписуючи рішення. А коли він вже був доповідачем по своїй справі (справі "Конкорду" - ред.), він застосував зовсім іншу правову позицію", - зазначив Ситников.

Таким чином, за словами судді у відставці, суд виніс два протилежні рішення у схожих справах. Це, на його думку, ставить під сумнів послідовність і неупередженість правозастосування. Таке різночитання законодавства, на думку Ситникова, ускладнить іншим суддям розгляд аналогічних справ у майбутньому.

Позиція держави послідовна – ніяких прав акціонерам банків

Опитані УНН юристи зазначаю, що проблема незахищеності прав акціонерів банків, що перебувають у процесі ліквідації, системна. Держава методично позбавляє їх можливості відстоювати власні інтереси.

Наразі відповідно до чинного законодавства, процес виведення банку з ринку не зворотній. Навіть якщо регулятор (Національний банк України) ухвалив незаконне рішення про позбавлення банку ліцензії, зупинити цей процес неможливо, як і повернути банк до роботи.

Але на цьому все не закінчується. Починаючи з 2019 року, держава намагається обмежити акціонерам банків ще й доступ до правосуддя. Зокрема, був змінений порядок доказування, а також обмежена можливість звернення до суду. Також були значно розширені можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Акціонери не вважаються кредиторами, тому їх вимоги щодо капіталу чи компенсації збитків не включаються до ліквідаційної маси та не підлягають розгляду у процедурі, що адмініструється ФГВФО. Водночас пряма заборона на розгляд таких спорів будь-яким судом перетворює право на захист у формальність. Це можна кваліфікувати як правову колізію, яка межує з прямим позбавленням права на справедливий суд", - зазначив адвокат Дмитро Касьяненко.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року ліквідацію було розпочато щодо 8 банків. 2023 року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Як заявляла співзасновнийя банку Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Олена Сосєдка
Верховний Суд України
Національний банк України
Україна