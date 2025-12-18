Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника 18 грудня 2025
Київ • УНН
Американська корпорація Meta анонсувала оновлену версію своїх смартокулярів зі штучним інтелектом. Пристрій дозволяє чіткіше сприймати мову співрозмовника у шумній обстановці та інтегрований зі Spotify.
Американська корпорація Meta анонсувала оновлену версію своїх смартокулярів зі штучним інтелектом, яка дає змогу чіткіше сприймати мову співрозмовника навіть у шумній обстановці. Про це інформує УНН з посиланням на пресреліз компанії.
Ми випускаємо оновлення програмного забезпечення для наших окулярів зі штучним інтелектом, яке дозволяє вам легше почути співрозмовника у галасливому середовищі
Незалежно від того, чи їсте ви в людному ресторані, їдете поїздом на роботу чи слухаєте виступ свого улюбленого діджея, відкриті динаміки окулярів зі штучним інтелектом підсилюють голос людини, з якою ви розмовляєте.
Ви чутимете голос співрозмовника трохи голосніше, що допоможе вам відрізнити розмову від навколишнього фонового шуму. Ви також зможете легко налаштувати цей рівень підсилення, провівши пальцем по правій дужці окулярів або через налаштування пристрою
Зазначається, що на першому етапі новий продукт з’явиться на ринку США та Канади. Також окуляри оснастили додатковою функцією - інтеграцією зі Spotify, що дає змогу відтворювати музику, яка відповідає побаченому користувачем.
"Незалежно від того, чи дивитеся ви на обкладинку альбому, чи щось святкове… ви зможете просто сказати: "Metа, відтвори пісню, яка пасує цьому зображенню", - пояснили у компанії.
Нагадаємо
Google розробляє дві категорії розумних окулярів на базі AI Gemini, які з'являться у 2026 році. Пристрої, створені спільно з Samsung та іншими, працюватимуть бездротово зі смартфоном.
Alibaba випускає розумні окуляри Quark із вбудованим ШІ27.11.25, 16:18 • 3397 переглядiв