Рада затвердила перелік пам'ятних дат та ювілеїв для відзначення у 2026-2027 роках

Верховна Рада України ухвалила Постанову, яка визначає перелік річниць найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних особистостей, що відзначатимуться на загальнодержавному рівні у 2026–2027 роках. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Текст проекту постанови №14203 опублікований на сайті Верховної Ради України. Даний документ рекомендує Кабінету міністрів створити організаційний комітет з підготовки до відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, а також розробити й затвердити відповідні плани заходів разом із профільними міністерствами.

Відзначення на загальнодержавному рівні річниць важливих подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб є важливою складовою державної політики національної пам’яті, що сприяє консолідації суспільства - йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, ПАТ "Укрпошта" запропоновано здійснити випуск поштових марок і конвертів, а Національному банку - виготовити ювілейні монети.

Нагадаємо

