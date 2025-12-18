Рада затвердила перелік пам'ятних дат та ювілеїв для відзначення у 2026-2027 роках

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 7896 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 13245 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 4192 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 11447 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 13472 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13680 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21290 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30231 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40750 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56574 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.7м/с
77%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 39726 перегляди
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 15415 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 36216 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 12504 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 20751 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 13245 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 11825 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 52229 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 50401 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 46510 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 11825 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 24322 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23823 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30701 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36147 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

Рада затвердила перелік пам'ятних дат та ювілеїв для відзначення у 2026-2027 роках

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Верховна Рада України ухвалила Постанову, що визначає перелік річниць найважливіших подій та ювілеїв видатних особистостей для відзначення на загальнодержавному рівні у 2026–2027 роках. Кабінету міністрів рекомендовано створити оргкомітет та розробити плани заходів, а Укрпошті та Нацбанку – випустити марки, конверти та ювілейні монети.

Рада затвердила перелік пам'ятних дат та ювілеїв для відзначення у 2026-2027 роках

Верховна Рада України ухвалила Постанову, яка визначає перелік річниць найважливіших подій у суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних особистостей, що відзначатимуться на загальнодержавному рівні у 2026–2027 роках. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Текст проекту постанови №14203 опублікований на сайті Верховної Ради України. Даний документ рекомендує Кабінету міністрів створити організаційний комітет з підготовки до відзначення пам’ятних дат і ювілеїв, а також розробити й затвердити відповідні плани заходів разом із профільними міністерствами.

Відзначення на загальнодержавному рівні річниць важливих подій в суспільно-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб є важливою складовою державної політики національної пам’яті, що сприяє консолідації суспільства

- йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, ПАТ "Укрпошта" запропоновано здійснити випуск поштових марок і конвертів, а Національному банку - виготовити ювілейні монети.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України. При цьому монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Національний банк України
Верховна Рада України
Укрпошта
Україна