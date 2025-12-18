Рада утвердила перечень памятных дат и юбилеев для празднования в 2026-2027 годах

Верховная Рада Украины приняла Постановление, которое определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся личностей, которые будут отмечаться на общегосударственном уровне в 2026–2027 годах. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Текст проекта постановления №14203 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Данный документ рекомендует Кабинету министров создать организационный комитет по подготовке к празднованию памятных дат и юбилеев, а также разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий вместе с профильными министерствами.

Отмечание на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, способствующей консолидации общества - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, ПАО "Укрпочта" предложено осуществить выпуск почтовых марок и конвертов, а Национальному банку - изготовить юбилейные монеты.

