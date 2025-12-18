Рада утвердила перечень памятных дат и юбилеев для празднования в 2026-2027 годах
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла Постановление, определяющее перечень годовщин важнейших событий и юбилеев выдающихся личностей для празднования на общегосударственном уровне в 2026–2027 годах. Кабинету министров рекомендовано создать оргкомитет и разработать планы мероприятий, а Укрпочте и Нацбанку – выпустить марки, конверты и юбилейные монеты.
Верховная Рада Украины приняла Постановление, которое определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся личностей, которые будут отмечаться на общегосударственном уровне в 2026–2027 годах. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Текст проекта постановления №14203 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Данный документ рекомендует Кабинету министров создать организационный комитет по подготовке к празднованию памятных дат и юбилеев, а также разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий вместе с профильными министерствами.
Отмечание на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, способствующей консолидации общества
Кроме того, ПАО "Укрпочта" предложено осуществить выпуск почтовых марок и конвертов, а Национальному банку - изготовить юбилейные монеты.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины. При этом монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.