Рада утвердила перечень памятных дат и юбилеев для празднования в 2026-2027 годах

Эксклюзив
13:04 • 7486 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 12972 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 3998 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 11313 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 13371 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 13619 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 21235 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30208 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40718 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56544 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
публикации
Эксклюзивы
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 39609 просмотра
Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине18 декабря, 05:08 • 15333 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 36098 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18 декабря, 05:37 • 12445 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 20637 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 12969 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 11717 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 52153 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 50326 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 46439 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 11701 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 24280 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 23781 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 30660 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 36105 просмотра
Рада утвердила перечень памятных дат и юбилеев для празднования в 2026-2027 годах

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Верховная Рада Украины приняла Постановление, определяющее перечень годовщин важнейших событий и юбилеев выдающихся личностей для празднования на общегосударственном уровне в 2026–2027 годах. Кабинету министров рекомендовано создать оргкомитет и разработать планы мероприятий, а Укрпочте и Нацбанку – выпустить марки, конверты и юбилейные монеты.

Рада утвердила перечень памятных дат и юбилеев для празднования в 2026-2027 годах

Верховная Рада Украины приняла Постановление, которое определяет перечень годовщин важнейших событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся личностей, которые будут отмечаться на общегосударственном уровне в 2026–2027 годах. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Текст проекта постановления №14203 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Данный документ рекомендует Кабинету министров создать организационный комитет по подготовке к празднованию памятных дат и юбилеев, а также разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий вместе с профильными министерствами.

Отмечание на общегосударственном уровне годовщин важных событий в общественно-политической жизни Украины и юбилеев выдающихся лиц является важной составляющей государственной политики национальной памяти, способствующей консолидации общества

- говорится в пояснительной записке.

Кроме того, ПАО "Укрпочта" предложено осуществить выпуск почтовых марок и конвертов, а Национальному банку - изготовить юбилейные монеты.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины. При этом монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Национальный банк Украины
Верховная Рада
Укрпочта
Украина