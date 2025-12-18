Україну накриє туман: видимість на дорогах знизиться до 200 метрів - оголошено I рівень небезпечності

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 9606 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 14458 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 5184 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 12060 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 13985 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13939 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21583 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30355 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40877 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56699 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
79%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 15724 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 36624 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 12797 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 21120 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 12402 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 14458 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 12439 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 52574 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 50740 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 46846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 12439 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 24505 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23993 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30860 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36307 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

Україну накриє туман: видимість на дорогах знизиться до 200 метрів - оголошено I рівень небезпечності

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 19 грудня. Густий туман очікується на Лівобережжі, заході та Житомирщині, обмежуючи видимість до 200-500 метрів.

Україну накриє туман: видимість на дорогах знизиться до 200 метрів - оголошено I рівень небезпечності

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на значній території України. У п'ятницю, 19 грудня, низку регіонів накриє густий туман, що суттєво обмежить видимість на автошляхах. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, туман спостерігатиметься на Лівобережжі, у західних регіонах, а також на Житомирщині. Видимість у цих областях становитиме лише 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Рятувальники наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах державного та місцевого значення. Фахівці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. 

Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15.12.25, 12:36 • 14159 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Дорожньо-транспортна пригода
Повітряна тривога
Війна в Україні
Укргідрометцентр
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій