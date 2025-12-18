Україну накриє туман: видимість на дорогах знизиться до 200 метрів - оголошено I рівень небезпечності

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на значній території України. У п'ятницю, 19 грудня, низку регіонів накриє густий туман, що суттєво обмежить видимість на автошляхах. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, туман спостерігатиметься на Лівобережжі, у західних регіонах, а також на Житомирщині. Видимість у цих областях становитиме лише 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Рятувальники наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах державного та місцевого значення. Фахівці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів.

