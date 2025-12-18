Украину накроет туман: видимость на дорогах снизится до 200 метров - объявлен I уровень опасности
Киев • УНН
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий 19 декабря. Густой туман ожидается на Левобережье, западе и Житомирщине, ограничивая видимость до 200-500 метров.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на значительной территории Украины. В пятницу, 19 декабря, ряд регионов накроет густой туман, что существенно ограничит видимость на автодорогах. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, туман будет наблюдаться на Левобережье, в западных регионах, а также в Житомирской области. Видимость в этих областях составит всего 200–500 метров. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).
Спасатели отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах государственного и местного значения. Специалисты призывают водителей быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15.12.25, 12:36 • 14159 просмотров