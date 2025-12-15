Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится

$42.190.08
11:20 • 166 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 3744 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 10037 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 12919 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 14231 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 16156 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 23114 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32139 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28426 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 38150 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Популярные новости
Смертельную стрельбу в Сиднее устроили отец и сынPhoto15 декабря, 01:45 • 5672 просмотра
В Одесской области после массированных ударов РФ все службы работают в круглосуточном режиме - ОВА15 декабря, 02:15 • 7902 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности15 декабря, 03:20 • 19487 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 14035 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 19814 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 66343 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 82292 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 68718 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 78076 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 102629 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 16949 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 34413 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 36061 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 40654 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 75320 просмотра
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

В Украине введен новый подход к объявлению воздушных тревог с порайонным оповещением, что позволит сократить продолжительность тревог в общинах без реальной угрозы. Это уже сократило время тревог в прифронтовых и центральных регионах, позволяя бизнесу работать стабильнее.

Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится

По всей Украине внедряется новый подход к объявлению воздушных тревог с порайонным оповещением, что направлено на сокращение продолжительности тревог, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, пишет УНН.

Внедряем по всей стране новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы

- написала Свириденко в соцсетях.

По ее словам, об этом давно просили бизнес и местные громады, чтобы предприятия могли работать без простоев.

"ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области", - отметила Премьер.

Новый подход, по ее словам, уже существенно сократил продолжительность тревог. "Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской - более чем на месяц в некоторых общинах", - отметила она

Это, как отметила Премьер, "позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность в регионах".

"Кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования", - подчеркнула Свириденко.

РФ использует отключения света в Украине для информационных спецопераций - ЦПД12.12.25, 07:44 • 3773 просмотра

Юлия Шрамко

