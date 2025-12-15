Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится

По всей Украине внедряется новый подход к объявлению воздушных тревог с порайонным оповещением, что направлено на сокращение продолжительности тревог, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в понедельник, пишет УНН.

Внедряем по всей стране новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы - написала Свириденко в соцсетях.

По ее словам, об этом давно просили бизнес и местные громады, чтобы предприятия могли работать без простоев.

"ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области", - отметила Премьер.

Новый подход, по ее словам, уже существенно сократил продолжительность тревог. "Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской - более чем на месяц в некоторых общинах", - отметила она

Это, как отметила Премьер, "позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность в регионах".

"Кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования", - подчеркнула Свириденко.

