Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться

$42.190.08
49.470.05
ukenru
10:16 • 2938 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 8794 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 12328 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 13655 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 15700 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 22883 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 31897 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28238 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 37869 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 39507 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Смертельну стрілянину в Сіднеї влаштували батько та синPhoto15 грудня, 01:45 • 4792 перегляди
На Одещині після масованих ударів рф усі служби працюють у цілодобовому режимі - ОВА15 грудня, 02:15 • 6990 перегляди
Volkswagen закриває завод у Дрездені: історичне рішення після 88 років діяльності15 грудня, 03:20 • 18877 перегляди
Голлівудський режисер Роб Райнер та його дружина знайдені мертвими з ножовими пораненнями15 грудня, 04:45 • 13476 перегляди
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва Photo15 грудня, 05:02 • 19259 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 65864 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 81721 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 68289 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 77662 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 102221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Дональд Трамп
Александр Стубб
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Берлін
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 16733 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 34209 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 35864 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 40469 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 75125 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться

Київ • УНН

 • 1720 перегляди

В Україні запроваджено новий підхід до оголошення повітряних тривог із порайонним оповіщенням, що дозволить скоротити тривалість тривог у громадах без реальної загрози. Це вже скоротило час тривог у прифронтових та центральних регіонах, дозволяючи бізнесу працювати стабільніше.

Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться

По всій Україні запроваджують новий підхід щодо оголошення повітряних тривог із порайонним оповіщенням, що спрямовано на скорочення тривалості тривог, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у понеділок, пише УНН.

Запроваджуємо по всій країні новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози

- написала Свириденко у соцмережах.

З її слів, про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області", - зазначила Прем'єр.

Новий підхід, за її словами, уже суттєво скоротив тривалість тривог. "Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах", - зазначила вона

Це, як зазначила Прем'єр, "дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах".

"Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування", - наголосила Свириденко.

рф використовує відключення світла в Україні для інформаційних спецоперацій - ЦПД12.12.25, 07:44 • 3773 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Повітряна тривога
Війна в Україні
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Повітряні сили Збройних сил України