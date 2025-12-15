Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться

По всій Україні запроваджують новий підхід щодо оголошення повітряних тривог із порайонним оповіщенням, що спрямовано на скорочення тривалості тривог, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у понеділок, пише УНН.

Запроваджуємо по всій країні новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози - написала Свириденко у соцмережах.

З її слів, про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області", - зазначила Прем'єр.

Новий підхід, за її словами, уже суттєво скоротив тривалість тривог. "Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах", - зазначила вона

Це, як зазначила Прем'єр, "дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах".

"Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування", - наголосила Свириденко.

