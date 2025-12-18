$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 11034 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 16933 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 7364 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 13431 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15068 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14450 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22083 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30579 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 41102 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56912 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Україна
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
НБУ розглядає "репараційний кредит" як базовий сценарій, але має "план Б" на випадок затримок

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Національний банк України вважає отримання репараційного кредиту базовим сценарієм, але у разі затримок із зовнішньою допомогою уряд може покластися на банки. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що банки мають потенціал наростити вкладення в державні цінні папери.

НБУ розглядає "репараційний кредит" як базовий сценарій, але має "план Б" на випадок затримок

Для Національного банку України базовим сценарієм залишається отримання репараційного кредиту, який зараз обговорюють у ЄС, але у разі затримок з зовнішньої допомогою, на думку регулятора, уряд зможе частково покластися на банки, повідомив під час брифінгу у четвер заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у НБУ, фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України.

Водночас зберігаються ризики, пов’язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування, якщо ми говоримо про 2026-2027 роки. І, звісно, ми зараз дуже уважно слідкуємо за подіями щодо репараційного кредиту. Фактично для нас поки що його отримання залишається нашим базовим сценарієм

- наголосив Ніколайчук.

Водночас, з його слів, "як ми неодноразово наголошували, ризики щодо зовнішнього фінансування є досить значними".

Якщо ж ризики ці будуть реалізовуватися через додаткові тимчасові паузи в надходженні зовнішньої допомоги, на нашу думку, уряд зможе частково покластися на банки, як це було під час останніх років. На нашу думку, банки мають потенціал дещо наростити свої вкладення в державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність

- зазначив Ніколайчук.

За даними НБУ, "показники ліквідності банків високі". "Проте частка високоякісних ліквідних активів із початку року скоротилася до близько третини активів банків. Надалі управління ліквідністю потребуватиме посиленої уваги передусім з огляду на активне нарощення банками кредитного портфеля. Цьому сприятиме здійснення банками процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP)", - ідеться у повідомленні НБУ.

"У другому півріччі економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищилися. Однак викликаний ворогом енергодефіцит пригнічує економічну активність та погіршує очікування бізнесу і населення. Тож надалі економіка сповільниться", - вказали також у Нацбанку.

У 2026-2027 роках можна очікувати на зростання ВВП до 3-3,5% - заступник голови НБУ24.07.25, 15:54 • 2597 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Україна