НБУ розглядає "репараційний кредит" як базовий сценарій, але має "план Б" на випадок затримок
Київ • УНН
Національний банк України вважає отримання репараційного кредиту базовим сценарієм, але у разі затримок із зовнішньою допомогою уряд може покластися на банки. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що банки мають потенціал наростити вкладення в державні цінні папери.
Для Національного банку України базовим сценарієм залишається отримання репараційного кредиту, який зараз обговорюють у ЄС, але у разі затримок з зовнішньої допомогою, на думку регулятора, уряд зможе частково покластися на банки, повідомив під час брифінгу у четвер заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише УНН.
Деталі
Як зазначили у НБУ, фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України.
Водночас зберігаються ризики, пов’язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування, якщо ми говоримо про 2026-2027 роки. І, звісно, ми зараз дуже уважно слідкуємо за подіями щодо репараційного кредиту. Фактично для нас поки що його отримання залишається нашим базовим сценарієм
Водночас, з його слів, "як ми неодноразово наголошували, ризики щодо зовнішнього фінансування є досить значними".
Якщо ж ризики ці будуть реалізовуватися через додаткові тимчасові паузи в надходженні зовнішньої допомоги, на нашу думку, уряд зможе частково покластися на банки, як це було під час останніх років. На нашу думку, банки мають потенціал дещо наростити свої вкладення в державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність
За даними НБУ, "показники ліквідності банків високі". "Проте частка високоякісних ліквідних активів із початку року скоротилася до близько третини активів банків. Надалі управління ліквідністю потребуватиме посиленої уваги передусім з огляду на активне нарощення банками кредитного портфеля. Цьому сприятиме здійснення банками процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP)", - ідеться у повідомленні НБУ.
"У другому півріччі економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищилися. Однак викликаний ворогом енергодефіцит пригнічує економічну активність та погіршує очікування бізнесу і населення. Тож надалі економіка сповільниться", - вказали також у Нацбанку.
