НБУ розглядає "репараційний кредит" як базовий сценарій, але має "план Б" на випадок затримок

Для Національного банку України базовим сценарієм залишається отримання репараційного кредиту, який зараз обговорюють у ЄС, але у разі затримок з зовнішньої допомогою, на думку регулятора, уряд зможе частково покластися на банки, повідомив під час брифінгу у четвер заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у НБУ, фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України.

Водночас зберігаються ризики, пов’язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування, якщо ми говоримо про 2026-2027 роки. І, звісно, ми зараз дуже уважно слідкуємо за подіями щодо репараційного кредиту. Фактично для нас поки що його отримання залишається нашим базовим сценарієм - наголосив Ніколайчук.

Водночас, з його слів, "як ми неодноразово наголошували, ризики щодо зовнішнього фінансування є досить значними".

Якщо ж ризики ці будуть реалізовуватися через додаткові тимчасові паузи в надходженні зовнішньої допомоги, на нашу думку, уряд зможе частково покластися на банки, як це було під час останніх років. На нашу думку, банки мають потенціал дещо наростити свої вкладення в державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність - зазначив Ніколайчук.

За даними НБУ, "показники ліквідності банків високі". "Проте частка високоякісних ліквідних активів із початку року скоротилася до близько третини активів банків. Надалі управління ліквідністю потребуватиме посиленої уваги передусім з огляду на активне нарощення банками кредитного портфеля. Цьому сприятиме здійснення банками процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP)", - ідеться у повідомленні НБУ.

"У другому півріччі економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищилися. Однак викликаний ворогом енергодефіцит пригнічує економічну активність та погіршує очікування бізнесу і населення. Тож надалі економіка сповільниться", - вказали також у Нацбанку.

