НБУ рассматривает "репарационный кредит" как базовый сценарий, но имеет "план Б" на случай задержек

Для Национального банка Украины базовым сценарием остается получение репарационного кредита, который сейчас обсуждают в ЕС, но в случае задержек с внешней помощью, по мнению регулятора, правительство сможет частично положиться на банки, сообщил во время брифинга в четверг заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет УНН.

Детали

Как отметили в НБУ, финансовая поддержка будет оставаться залогом макроэкономической устойчивости Украины.

В то же время сохраняются риски, связанные с неритмичностью или недостаточностью внешнего финансирования, если мы говорим о 2026-2027 годах. И, конечно, мы сейчас очень внимательно следим за событиями по репарационному кредиту. Фактически для нас пока что его получение остается нашим базовым сценарием - подчеркнул Николайчук.

В то же время, по его словам, "как мы неоднократно подчеркивали, риски по внешнему финансированию достаточно значительны".

Если же эти риски будут реализовываться из-за дополнительных временных пауз в поступлении внешней помощи, по нашему мнению, правительство сможет частично положиться на банки, как это было в последние годы. По нашему мнению, банки имеют потенциал несколько нарастить свои вложения в государственные ценные бумаги с учетом достаточной ликвидности - отметил Николайчук.

По данным НБУ, "показатели ликвидности банков высокие". "Однако доля высококачественных ликвидных активов с начала года сократилась до около трети активов банков. В дальнейшем управление ликвидностью потребует усиленного внимания прежде всего с учетом активного наращивания банками кредитного портфеля. Этому будет способствовать осуществление банками процесса оценки достаточности внутренней ликвидности (ILAAP)", - говорится в сообщении НБУ.

"Во втором полугодии экономика росла, инфляция замедлялась, доходы бизнеса и населения повысились. Однако вызванный врагом энергодефицит подавляет экономическую активность и ухудшает ожидания бизнеса и населения. Поэтому в дальнейшем экономика замедлится", - указали также в Нацбанке.

В 2026-2027 годах можно ожидать роста ВВП до 3-3,5% - заместитель главы НБУ