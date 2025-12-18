НБУ рассматривает "репарационный кредит" как базовый сценарий, но имеет "план Б" на случай задержек

$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 574 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 2184 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12002 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18118 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8222 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14126 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15530 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14676 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22325 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30712 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 38055 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18 декабря, 05:37 • 13930 просмотра
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18 декабря, 05:44 • 11507 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 22469 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15197 просмотра
публикации
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 324 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 18119 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15287 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 53912 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 52051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Бельгия
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15287 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 25147 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 24577 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 31449 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 36847 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
9К720 Искандер

НБУ рассматривает "репарационный кредит" как базовый сценарий, но имеет "план Б" на случай задержек

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Национальный банк Украины считает получение репарационного кредита базовым сценарием, но в случае задержек с внешней помощью правительство может положиться на банки. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил, что банки имеют потенциал нарастить вложения в государственные ценные бумаги.

НБУ рассматривает "репарационный кредит" как базовый сценарий, но имеет "план Б" на случай задержек

Для Национального банка Украины базовым сценарием остается получение репарационного кредита, который сейчас обсуждают в ЕС, но в случае задержек с внешней помощью, по мнению регулятора, правительство сможет частично положиться на банки, сообщил во время брифинга в четверг заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, пишет УНН.

Детали

Как отметили в НБУ, финансовая поддержка будет оставаться залогом макроэкономической устойчивости Украины.

В то же время сохраняются риски, связанные с неритмичностью или недостаточностью внешнего финансирования, если мы говорим о 2026-2027 годах. И, конечно, мы сейчас очень внимательно следим за событиями по репарационному кредиту. Фактически для нас пока что его получение остается нашим базовым сценарием

- подчеркнул Николайчук.

В то же время, по его словам, "как мы неоднократно подчеркивали, риски по внешнему финансированию достаточно значительны".

Если же эти риски будут реализовываться из-за дополнительных временных пауз в поступлении внешней помощи, по нашему мнению, правительство сможет частично положиться на банки, как это было в последние годы. По нашему мнению, банки имеют потенциал несколько нарастить свои вложения в государственные ценные бумаги с учетом достаточной ликвидности

- отметил Николайчук.

По данным НБУ, "показатели ликвидности банков высокие". "Однако доля высококачественных ликвидных активов с начала года сократилась до около трети активов банков. В дальнейшем управление ликвидностью потребует усиленного внимания прежде всего с учетом активного наращивания банками кредитного портфеля. Этому будет способствовать осуществление банками процесса оценки достаточности внутренней ликвидности (ILAAP)", - говорится в сообщении НБУ.

"Во втором полугодии экономика росла, инфляция замедлялась, доходы бизнеса и населения повысились. Однако вызванный врагом энергодефицит подавляет экономическую активность и ухудшает ожидания бизнеса и населения. Поэтому в дальнейшем экономика замедлится", - указали также в Нацбанке.

В 2026-2027 годах можно ожидать роста ВВП до 3-3,5% - заместитель главы НБУ24.07.2025, 15:54 • 2597 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Национальный банк Украины
Украина