"Усі погоджуються, що потрібен спосіб використати активи рф": Туск каже, у ЄС йдуть технічні дискусії про механізм замість альтернатив

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебуває на саміті ЄС, стверджує, що "усі погоджуються, що нам потрібен спосіб використовувати російські активи, щоб допомогти Україні", і що наразі йдуть технічні дискусії замість обговорення альтернатив у питанні фінансування для України, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Туск заявив, що використання заморожених російських активів - єдиний реалістичний спосіб для Європи фінансувати підтримку України, стверджуючи, що такі альтернативи, як спільний борг ЄС, не мають політичної підтримки.

Усі погоджуються, що нам потрібен спосіб використовувати російські активи, щоб допомогти Україні - сказав Туск журналістам, додавши, що серед ключових країн «немає ентузіазму» щодо спільних запозичень.

Він сказав, що переговори перейшли від обговорення альтернатив до технічних дискусій про те, як може працювати механізм, заснований на російських активах, включаючи гарантії для країн, які найбільше схильні до потенційних заходів відплати, зокрема Бельгії.

"Ми будемо прагнути до репараційного кредиту на основі російських активів, - сказав Туск. - Диявол криється в деталях".

Тим часом The Guardian зазначає, що Туск сказав, що лідери беруть участь у "дуже складному процесі" спроби досягнення угоди, при цьому група найбільш критично налаштованих країн, "теоретично найбільш схильних до ризику заходів у відповідь або фінансових заходів з боку росії", насамперед Бельгія, вимагає чітких гарантій та заходів безпеки. Туск зазначив, що вони шукають способів, щоб усі країни були задоволені запропонованими заходами.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що технічні групи на полях саміту ЄС намагаються знайти "шлях вперед" щодо фінансування для України, і це може зайняти "години", на тлі того, як питання посунули у порядку денному Євроради, тоді як німецький чиновник вважає, що обговорення кредиту Україні "рухається у правильному напрямку".