"Усі погоджуються, що потрібен спосіб використати активи рф": Туск каже, у ЄС йдуть технічні дискусії про механізм замість альтернатив

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 10710 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 15922 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 6400 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 12899 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 14644 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14268 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21927 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30538 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 41064 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56876 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
79%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 16073 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 37067 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 13120 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 21517 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 13217 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 15922 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 13478 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 53111 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 51264 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 47353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Блогери
Актуальні місця
Україна
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 13478 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 24764 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24228 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31103 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36525 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Brent
Іскандер (ОТРК)

"Усі погоджуються, що потрібен спосіб використати активи рф": Туск каже, у ЄС йдуть технічні дискусії про механізм замість альтернатив

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що використання заморожених російських активів є єдиним реалістичним способом для Європи фінансувати підтримку України. Він зазначив, що наразі йдуть технічні дискусії щодо механізму, заснованого на російських активах, замість обговорення альтернатив.

"Усі погоджуються, що потрібен спосіб використати активи рф": Туск каже, у ЄС йдуть технічні дискусії про механізм замість альтернатив

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який перебуває на саміті ЄС, стверджує, що "усі погоджуються, що нам потрібен спосіб використовувати російські активи, щоб допомогти Україні", і що наразі йдуть технічні дискусії замість обговорення альтернатив у питанні фінансування для України, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Туск заявив, що використання заморожених російських активів - єдиний реалістичний спосіб для Європи фінансувати підтримку України, стверджуючи, що такі альтернативи, як спільний борг ЄС, не мають політичної підтримки.

Усі погоджуються, що нам потрібен спосіб використовувати російські активи, щоб допомогти Україні

- сказав Туск журналістам, додавши, що серед ключових країн «немає ентузіазму» щодо спільних запозичень.

Він сказав, що переговори перейшли від обговорення альтернатив до технічних дискусій про те, як може працювати механізм, заснований на російських активах, включаючи гарантії для країн, які найбільше схильні до потенційних заходів відплати, зокрема Бельгії.

"Ми будемо прагнути до репараційного кредиту на основі російських активів, - сказав Туск. - Диявол криється в деталях".

Тим часом The Guardian зазначає, що Туск сказав, що лідери беруть участь у "дуже складному процесі" спроби досягнення угоди, при цьому група найбільш критично налаштованих країн, "теоретично найбільш схильних до ризику заходів у відповідь або фінансових заходів з боку росії", насамперед Бельгія, вимагає чітких гарантій та заходів безпеки. Туск зазначив, що вони шукають способів, щоб усі країни були задоволені запропонованими заходами.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що технічні групи на полях саміту ЄС намагаються знайти "шлях вперед" щодо фінансування для України, і це може зайняти "години", на тлі того, як питання посунули у порядку денному Євроради, тоді як німецький чиновник вважає, що обговорення кредиту Україні "рухається у правильному напрямку".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Бельгія
Дональд Туск
Україна
Польща