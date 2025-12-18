"Все согласны, что нужен способ использовать активы рф": Туск заявил, в ЕС перешли к техническим дискуссиям о механизме вместо альтернатив

Премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся на саммите ЕС, утверждает, что "все согласны с тем, что нам нужен способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине", и что сейчас идут технические дискуссии вместо обсуждения альтернатив в вопросе финансирования для Украины, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Туск заявил, что использование замороженных российских активов — единственный реалистичный способ для Европы финансировать поддержку Украины, утверждая, что такие альтернативы, как совместный долг ЕС, не имеют политической поддержки.

Все согласны с тем, что нам нужен способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине — сказал Туск журналистам, добавив, что среди ключевых стран «нет энтузиазма» по поводу совместных заимствований.

Он сказал, что переговоры перешли от обсуждения альтернатив к техническим дискуссиям о том, как может работать механизм, основанный на российских активах, включая гарантии для стран, которые наиболее подвержены потенциальным ответным мерам, в частности Бельгии.

"Мы будем стремиться к репарационному кредиту на основе российских активов, — сказал Туск. — Дьявол кроется в деталях".

Тем временем The Guardian отмечает, что Туск сказал, что лидеры участвуют в "очень сложном процессе" попытки достижения соглашения, при этом группа наиболее критически настроенных стран, "теоретически наиболее подверженных риску ответных мер или финансовых мер со стороны россии", прежде всего Бельгия, требует четких гарантий и мер безопасности. Туск отметил, что они ищут способы, чтобы все страны были удовлетворены предложенными мерами.

Напомним

Ранее сообщалось, что технические группы на полях саммита ЕС пытаются найти "путь вперед" по финансированию для Украины, и это может занять "часы", на фоне того, как вопрос сдвинули в повестке дня Евросовета, тогда как немецкий чиновник считает, что обсуждение кредита Украине "движется в правильном направлении".