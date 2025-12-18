"Все согласны, что нужен способ использовать активы рф": Туск заявил, в ЕС перешли к техническим дискуссиям о механизме вместо альтернатив

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 8480 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 13683 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 4556 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 11660 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 13664 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 13778 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 21391 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30266 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40793 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56614 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.7м/с
77%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине18 декабря, 05:08 • 15523 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 36360 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18 декабря, 05:37 • 12608 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 20881 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 11988 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 13683 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 12018 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 52360 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 50530 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 46636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 12018 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 24388 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 23885 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 30758 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 36205 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
9К720 Искандер

"Все согласны, что нужен способ использовать активы рф": Туск заявил, в ЕС перешли к техническим дискуссиям о механизме вместо альтернатив

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что использование замороженных российских активов является единственным реалистичным способом для Европы финансировать поддержку Украины. Он отметил, что сейчас идут технические дискуссии по механизму, основанному на российских активах, вместо обсуждения альтернатив.

"Все согласны, что нужен способ использовать активы рф": Туск заявил, в ЕС перешли к техническим дискуссиям о механизме вместо альтернатив

Премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся на саммите ЕС, утверждает, что "все согласны с тем, что нам нужен способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине", и что сейчас идут технические дискуссии вместо обсуждения альтернатив в вопросе финансирования для Украины, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Туск заявил, что использование замороженных российских активов — единственный реалистичный способ для Европы финансировать поддержку Украины, утверждая, что такие альтернативы, как совместный долг ЕС, не имеют политической поддержки.

Все согласны с тем, что нам нужен способ использовать российские активы, чтобы помочь Украине

— сказал Туск журналистам, добавив, что среди ключевых стран «нет энтузиазма» по поводу совместных заимствований.

Он сказал, что переговоры перешли от обсуждения альтернатив к техническим дискуссиям о том, как может работать механизм, основанный на российских активах, включая гарантии для стран, которые наиболее подвержены потенциальным ответным мерам, в частности Бельгии.

"Мы будем стремиться к репарационному кредиту на основе российских активов, — сказал Туск. — Дьявол кроется в деталях".

Тем временем The Guardian отмечает, что Туск сказал, что лидеры участвуют в "очень сложном процессе" попытки достижения соглашения, при этом группа наиболее критически настроенных стран, "теоретически наиболее подверженных риску ответных мер или финансовых мер со стороны россии", прежде всего Бельгия, требует четких гарантий и мер безопасности. Туск отметил, что они ищут способы, чтобы все страны были удовлетворены предложенными мерами.

Напомним

Ранее сообщалось, что технические группы на полях саммита ЕС пытаются найти "путь вперед" по финансированию для Украины, и это может занять "часы", на фоне того, как вопрос сдвинули в повестке дня Евросовета, тогда как немецкий чиновник считает, что обсуждение кредита Украине "движется в правильном направлении".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Бельгия
Дональд Туск
Украина
Польша