86 разів сідав за кермо без прав та у стані спʼяніння: харківського водія позбавили волі на два роки

У Харкові чоловік, який 86 разів був викритий у порушеннях правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, отримав реальне покарання - 2 роки позбавлення волі для реального відбування, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними прокуратури, у грудні 2022 року постановою суду харків’янина було позбавлено права керування транспортними засобами. Втім, встановлену заборону він проігнорував і продовжив сідати за кермо.

Упродовж 2023–2025 років чоловік 86 разів був викритий у порушеннях правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, перебуваючи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також будучи позбавленим права керування.

Фактично він не виконав жодного судового рішення. Після кожного чергового притягнення до адміністративної відповідальності суди знову ухвалювали постанови про заборону керування транспортними засобами, які чоловік щоразу свідомо ігнорував, додали у прокуратурі.

У серпні 2025 року Індустріальний районний суд Харкова визнав мешканця міста винним в умисному невиконанні судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України) та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Харківська обласна прокуратура не погодилась із таким покаранням, вважаючи його м’яким з огляду на системний характер протиправної поведінки чоловіка, та подала апеляційну скаргу. Харківський апеляційний суд погодився з доводами прокурорів та призначив чоловіку 2 роки позбавлення волі для реального відбування