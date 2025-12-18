86 разів сідав за кермо без прав та у стані спʼяніння: харківського водія позбавили волі на два роки

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 2766 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 7518 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
11:31 • 8270 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 11281 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 12330 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20186 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29688 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40346 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56189 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 53297 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудняPhoto18 грудня, 04:04 • 15510 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 37987 перегляди
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 14395 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 34396 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 19046 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 7518 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 9442 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 50748 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 48916 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 45094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Крим
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 9442 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 23633 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23186 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30082 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 35556 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
МіГ-31

86 разів сідав за кермо без прав та у стані спʼяніння: харківського водія позбавили волі на два роки

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Чоловік з Харкова, який 86 разів порушував ПДР, отримав 2 роки позбавлення волі. Він ігнорував судові рішення про позбавлення права керування транспортними засобами.

86 разів сідав за кермо без прав та у стані спʼяніння: харківського водія позбавили волі на два роки

У Харкові чоловік, який 86 разів був викритий у порушеннях правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, отримав реальне покарання - 2 роки позбавлення волі для реального відбування, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

За даними прокуратури, у грудні 2022 року постановою суду харків’янина було позбавлено права керування транспортними засобами. Втім, встановлену заборону він проігнорував і продовжив сідати за кермо.

Упродовж 2023–2025 років чоловік 86 разів був викритий у порушеннях правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами, перебуваючи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також будучи позбавленим права керування.

Фактично він не виконав жодного судового рішення. Після кожного чергового притягнення до адміністративної відповідальності суди знову ухвалювали постанови про заборону керування транспортними засобами, які чоловік щоразу свідомо ігнорував, додали у прокуратурі.

Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15.12.25, 15:34 • 80673 перегляди

У серпні 2025 року Індустріальний районний суд Харкова визнав мешканця міста винним в умисному невиконанні судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України) та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Харківська обласна прокуратура не погодилась із таким покаранням, вважаючи його м’яким з огляду на системний характер протиправної поведінки чоловіка, та подала апеляційну скаргу. Харківський апеляційний суд погодився з доводами прокурорів та призначив чоловіку 2 роки позбавлення волі для реального відбування 

- йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що судове рішення є чітким сигналом: системне ігнорування закону та створення загрози безпеці учасників дорожнього руху матиме реальні правові наслідки.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Харків