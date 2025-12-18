$42.340.15
Эксклюзив
13:04
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Теги
Авторы
Эксклюзив
12:29
86 раз садился за руль без прав и в состоянии опьянения: харьковского водителя лишили свободы на два года

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Мужчина из Харькова, 86 раз нарушавший ПДД, получил 2 года лишения свободы. Он игнорировал судебные решения о лишении права управления транспортными средствами.

86 раз садился за руль без прав и в состоянии опьянения: харьковского водителя лишили свободы на два года

В Харькове мужчина, который 86 раз был уличен в нарушениях правил дорожного движения при управлении транспортными средствами, получил реальное наказание - 2 года лишения свободы для реального отбывания, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным прокуратуры, в декабре 2022 года постановлением суда харьковчанин был лишен права управления транспортными средствами. Впрочем, установленный запрет он проигнорировал и продолжил садиться за руль.

В течение 2023–2025 годов мужчина 86 раз был уличен в нарушениях правил дорожного движения при управлении транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также будучи лишенным права управления.

Фактически он не выполнил ни одного судебного решения. После каждого очередного привлечения к административной ответственности суды снова выносили постановления о запрете управления транспортными средствами, которые мужчина каждый раз сознательно игнорировал, добавили в прокуратуре.

Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15.12.25, 15:34 • 80672 просмотра

В августе 2025 года Индустриальный районный суд Харькова признал жителя города виновным в умышленном неисполнении судебного решения (ч. 1 ст. 382 УК Украины) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Харьковская областная прокуратура не согласилась с таким наказанием, считая его мягким, учитывая системный характер противоправного поведения мужчины, и подала апелляционную жалобу. Харьковский апелляционный суд согласился с доводами прокуроров и назначил мужчине 2 года лишения свободы для реального отбывания 

- говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что судебное решение является четким сигналом: системное игнорирование закона и создание угрозы безопасности участников дорожного движения будет иметь реальные правовые последствия.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Харьков