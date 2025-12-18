86 раз садился за руль без прав и в состоянии опьянения: харьковского водителя лишили свободы на два года

В Харькове мужчина, который 86 раз был уличен в нарушениях правил дорожного движения при управлении транспортными средствами, получил реальное наказание - 2 года лишения свободы для реального отбывания, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным прокуратуры, в декабре 2022 года постановлением суда харьковчанин был лишен права управления транспортными средствами. Впрочем, установленный запрет он проигнорировал и продолжил садиться за руль.

В течение 2023–2025 годов мужчина 86 раз был уличен в нарушениях правил дорожного движения при управлении транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также будучи лишенным права управления.

Фактически он не выполнил ни одного судебного решения. После каждого очередного привлечения к административной ответственности суды снова выносили постановления о запрете управления транспортными средствами, которые мужчина каждый раз сознательно игнорировал, добавили в прокуратуре.

В августе 2025 года Индустриальный районный суд Харькова признал жителя города виновным в умышленном неисполнении судебного решения (ч. 1 ст. 382 УК Украины) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Харьковская областная прокуратура не согласилась с таким наказанием, считая его мягким, учитывая системный характер противоправного поведения мужчины, и подала апелляционную жалобу. Харьковский апелляционный суд согласился с доводами прокуроров и назначил мужчине 2 года лишения свободы для реального отбывания - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что судебное решение является четким сигналом: системное игнорирование закона и создание угрозы безопасности участников дорожного движения будет иметь реальные правовые последствия.