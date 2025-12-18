$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 2554 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 6002 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 15354 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 24487 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 36279 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 52393 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 50480 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 83403 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 42748 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
"Це іспанський сором!": ексголова судової адміністрації про порушення у діяльності ВАКС та НАБУ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Колишній голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков заявив про критичні системні порушення у ВАКС та НАБУ. Він вказав на втручання в авторозподіл справ, підтримку позиції прокурора у ВАКС та ігнорування доказів детективами НАБУ.

"Це іспанський сором!": ексголова судової адміністрації про порушення у діяльності ВАКС та НАБУ

У роботі ВАКС та НАБУ наявні критичні системні порушення. Йдеться про втручання в авторозподіл справ та підтримку виключно позиції прокурора у ВАКС, а також про ігнорування доказів, формування обвинувачення під заздалегідь визначену версію та використання "провокацій" детективами НАБУ. Про це розповів в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" колишній голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков, передає УНН.

Так, за його словами, у діяльності ВАКС фіксуються факти втручання в автоматизований розподіл судових справ, що прямо суперечить принципу незалежності суду. Механізм авторозподілу, зазначив він, є ключовим запобіжником від маніпуляцій, однак на практиці він не завжди працює.

"Як тільки мною порушувалось питання про проведення перевірки ситуації з авторозподілом справ у ВАКСі, одразу на мою адресу надходили наполегливі сигнали від керівництва ВАКС нічого не робити і не "лізти" з натяком на негативні наслідки для мене. Тому потрібно провести комплексну перевірку по усіх фактах, за якими були заяви з боку осіб справи яких розглядали у ВАКСі", – повідомив він.

Загалом, на думку ексголови ДСА, ВАКС важко назвати судом через порушення базових принципів правосуддя.

"Будь-яке клопотання прокурора беззаперечно задовольняється, докази досліджуються тільки в об’ємі потрібному прокурору. Те, що я побачив це шок. Навіть засідання позакривали, щоб ніхто це не бачив. "Іспанський сором", – сказав він.

Окрему критику Сальніков висловив на адресу НАБУ, заявивши про низку порушень в роботі останнього. По-перше, зазначив юрист, йдеться про ігнорування або вибіркове використання доказів у кримінальних провадженнях. По-друге, на його думку, слідчі та детективи нерідко формують обвинувачення під заздалегідь визначену версію. По-третє, він звернув увагу на використання так званих "провокацій" у роботі антикорупційних органів, що, за його словами, ставить під сумнів законність отриманих доказів.

Загалом, описуючи дії НАБУ, ексголова ДСА назвав його структурою, якою керують приватні особи, які не є громадянами України, метою яких є встановлення контролю над прийняттям політичних рішень, та взяття під контроль органів влади.

"НАБУ працюють по схемі: спочатку дискредитують якийсь орган, фабрикують фейкову справу, а потім захоплюють контроль за цим органом шляхом проведення "прозорого" конкурсу на посаду з залученням їх експертів. Посадових осіб нашої держави постійно шантажують правоохоронні органи, якими керують приватні особи іноземних держав, щоб вони діяли в їх інтересах, нехтуючи інтересами України", – підсумував він.

Колишній керівник ДСА наголосив, що подібні практики становлять загрозу для всієї правоохоронної системи України та підривають довіру суспільства до антикорупційних інституцій. Він закликав до незалежного аудиту діяльності ВАКС і НАБУ, а також до посилення контролю за дотриманням процесуальних норм.

У свою чергу, в коментарі до інтерв’ю профільний ресурс "Під мантією" назвав ВАКС не судом, а нотаріальною конторою з легалізації побажань та вказівок НАБУ/САП. "Та й навіщо слухати уважно справи, розглядати якісь клопотання, особливо сторони захисту – якщо треба бігти на якійсь лівий форум за грантові кошти задля власного самопіару та халявної їжі", – наголосили автори допису.

Лілія Подоляк

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Україна