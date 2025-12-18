Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Санчесом: стало відомо, про що говорили

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Обидва лідери обговорили координацію позицій і кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою Президента США Дональда Трампа про досягнення достойного миру.

Також Зеленський звернув увагу на важливості залучення до цього процесу Європи, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку.

Дякую Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки - рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL та SAFE. Цінуємо підтримання з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти росії - заявив Президент України.

Він також очікує, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти російських банківського сектору, тіньового флоту, технологій подвійного використання, а також проти олігархів і пропагандистів країни-агресора.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 19 грудня. Сторони мають намір обговорити питання безпеки та виконання домовленостей, досягнутих на нещодавніх переговорах у Берліні й Гельсінкі.