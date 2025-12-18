$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 10983 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 16818 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 7230 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 13360 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15016 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14428 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22064 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30574 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 41097 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56906 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Санчесом: стало відомо, про що говорили

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Лідери обговорили координацію позицій щодо переговорного процесу з командою Дональда Трампа та важливість залучення Європи для гарантування суверенітету України.

Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Санчесом: стало відомо, про що говорили
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з Премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Обидва лідери обговорили координацію позицій і кроків із Європою щодо переговорного процесу з командою Президента США Дональда Трампа про досягнення достойного миру.

Також Зеленський звернув увагу на важливості залучення до цього процесу Європи, адже мир має гарантувати суверенітет України та європейську безпеку.

Дякую Педро Санчесу за продовження оборонної підтримки - рішення надати ракети для IRIS-T, участь у програмах PURL та SAFE. Цінуємо підтримання з боку Іспанії всіх санкційних пакетів Євросоюзу проти росії

- заявив Президент України.

Він також очікує, що 20-й пакет міститиме жорсткі заходи проти російських банківського сектору, тіньового флоту, технологій подвійного використання, а також проти олігархів і пропагандистів країни-агресора.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском 19 грудня. Сторони мають  намір обговорити питання безпеки та виконання домовленостей, досягнутих на нещодавніх переговорах у Берліні й Гельсінкі.

Євген Устименко

