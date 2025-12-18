$42.340.15
Эксклюзив
13:04 • 10976 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 16799 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 7210 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 13348 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15007 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14427 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22063 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30574 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 41097 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56906 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Зеленский встретился с премьер-министром Испании Санчесом: стало известно, о чем говорили

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили координацию позиций по переговорному процессу с командой Дональда Трампа и важность привлечения Европы для обеспечения суверенитета Украины.

Зеленский встретился с премьер-министром Испании Санчесом: стало известно, о чем говорили
Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Оба лидера обсудили координацию позиций и шагов с Европой по переговорному процессу с командой Президента США Дональда Трампа о достижении достойного мира.

Также Зеленский обратил внимание на важность привлечения к этому процессу Европы, ведь мир должен гарантировать суверенитет Украины и европейскую безопасность.

Благодарю Педро Санчеса за продолжение оборонной поддержки - решение предоставить ракеты для IRIS-T, участие в программах PURL и SAFE. Ценим поддержку со стороны Испании всех санкционных пакетов Евросоюза против России

- заявил Президент Украины.

Он также ожидает, что 20-й пакет будет содержать жесткие меры против российского банковского сектора, теневого флота, технологий двойного назначения, а также против олигархов и пропагандистов страны-агрессора.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском 19 декабря. Стороны намерены обсудить вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых на недавних переговорах в Берлине и Хельсинки.

Евгений Устименко

