Зеленский встретился с премьер-министром Испании Санчесом: стало известно, о чем говорили

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Оба лидера обсудили координацию позиций и шагов с Европой по переговорному процессу с командой Президента США Дональда Трампа о достижении достойного мира.

Также Зеленский обратил внимание на важность привлечения к этому процессу Европы, ведь мир должен гарантировать суверенитет Украины и европейскую безопасность.

Благодарю Педро Санчеса за продолжение оборонной поддержки - решение предоставить ракеты для IRIS-T, участие в программах PURL и SAFE. Ценим поддержку со стороны Испании всех санкционных пакетов Евросоюза против России - заявил Президент Украины.

Он также ожидает, что 20-й пакет будет содержать жесткие меры против российского банковского сектора, теневого флота, технологий двойного назначения, а также против олигархов и пропагандистов страны-агрессора.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском 19 декабря. Стороны намерены обсудить вопросы безопасности и выполнения договоренностей, достигнутых на недавних переговорах в Берлине и Хельсинки.