Вимагав понад 1000 доларів: за скасування арешту лісоматеріалів: ВАКС переглянув вирок судді з Закарпаття

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України змінила запобіжний захід, застосований до судді одного з районних судів Закарпатської області, підозрюваного у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення ВАКС від 12 грудня 2025 року та змінив запобіжний захід у частині розміру застави, збільшивши її розмір з 1 до 4 млн гривень. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Як зазначили в САП, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Контекст

На початку грудня 20205 року правоохоронці викрили суддю одного з районних судів Закарпатської області. Його підозрюють у вимаганні 1300 доларів США за скасування арешту 20 кубометрів лісоматеріалів.

Далі слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП щодо фігуранту даної справи.

Нагадаємо

