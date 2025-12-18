Вимагав понад 1000 доларів: за скасування арешту лісоматеріалів: ВАКС переглянув вирок судді з Закарпаття

$42.340.15
Ексклюзив
13:04 • 3538 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 9196 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 1580 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 9200 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 11752 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 12655 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 20386 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 29824 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40411 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56249 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Туман і до 6 тепла вдень: якою буде погода в Україні 18 грудняPhoto18 грудня, 04:04 • 15910 перегляди
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18 грудня, 04:23 • 38412 перегляди
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 14505 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 34837 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 19482 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 9196 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 10198 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 51065 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 49231 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 45401 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Польща
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 10198 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 23791 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23333 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30223 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 35686 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

Вимагав понад 1000 доларів: за скасування арешту лісоматеріалів: ВАКС переглянув вирок судді з Закарпаття

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід судді із Закарпаття, збільшивши розмір застави до 4 млн гривень. Його підозрюють у вимаганні 1300 доларів за скасування арешту лісоматеріалів.

Вимагав понад 1000 доларів: за скасування арешту лісоматеріалів: ВАКС переглянув вирок судді з Закарпаття

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України змінила запобіжний захід, застосований до судді одного з районних судів Закарпатської області, підозрюваного у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення ВАКС від 12 грудня 2025 року та змінив запобіжний захід у частині розміру застави, збільшивши її розмір з 1 до 4 млн гривень. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Як зазначили в САП, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Контекст

На початку грудня 20205 року правоохоронці викрили суддю одного з районних судів Закарпатської області. Його підозрюють у вимаганні 1300 доларів США за скасування арешту 20 кубометрів лісоматеріалів.

Далі слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП щодо фігуранту даної справи.

Нагадаємо

ДБР повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% "відкатів".

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Закарпатська область
Вищий антикорупційний суд України