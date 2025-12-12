Вимагав 1300 доларів: за скасування арешту лісоматеріалів: ВАКС застосував запобіжний захід до судді із Закарпаття
Київ • УНН
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП щодо судді районного суду Закарпатської області. Його підозрюють у вимаганні 1300 доларів США за скасування арешту лісоматеріалів.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді одного з районних судів Закарпатської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Деталі
Йдеться про суддю, якого підозрюють у вимаганні 1300 доларів США за скасування арешту 20 кубометрів лісоматеріалів. Його викрили 28 листопада на отриманні неправомірної вигоди, яку він завуальовано називав "конфетками".
Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі) передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.
Водночас у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені такі процесуальні обов’язки:
- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
