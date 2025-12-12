$42.270.01
Требовал 1300 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС применил меру пресечения к судье из Закарпатья

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП в отношении судьи районного суда Закарпатской области. Его подозревают в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста лесоматериалов.

Требовал 1300 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС применил меру пресечения к судье из Закарпатья

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье одного из районных судов Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Речь идет о судье, которого подозревают в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста 20 кубометров лесоматериалов. Его разоблачили 28 ноября на получении неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл "конфетками".

Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

В то же время в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
    • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
      • воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
        • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
          • носить электронное средство контроля.

            Евгений Устименко

            Криминал и ЧП
            Государственная граница Украины
            Специализированная антикоррупционная прокуратура
            Закарпатская область