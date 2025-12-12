Требовал 1300 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС применил меру пресечения к судье из Закарпатья
Киев • УНН
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП в отношении судьи районного суда Закарпатской области. Его подозревают в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста лесоматериалов.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье одного из районных судов Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Детали
Речь идет о судье, которого подозревают в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста 20 кубометров лесоматериалов. Его разоблачили 28 ноября на получении неправомерной выгоды, которую он завуалированно называл "конфетками".
Санкция ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.
В то же время в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
