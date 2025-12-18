Требовал более 1000 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС пересмотрел приговор судьи из Закарпатья

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения, примененную к судье одного из районных судов Закарпатской области, подозреваемому в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на решение ВАКС от 12 декабря 2025 года и изменил меру пресечения в части размера залога, увеличив его размер с 1 до 4 млн гривен. В остальной части определение следственного судьи оставлено без изменений.

Как отметили в САП, определение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Контекст

В начале декабря 2025 года правоохранители разоблачили судью одного из районных судов Закарпатской области. Его подозревают в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста 20 кубометров лесоматериалов.

Далее следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП относительно фигуранта данного дела.

Напомним

