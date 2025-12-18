Требовал более 1000 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС пересмотрел приговор судьи из Закарпатья

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 4510 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 10352 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 1930 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 9988 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 12140 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 12908 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 20562 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29921 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40465 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56303 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
75%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабряPhoto18 декабря, 04:04 • 16126 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 38638 просмотра
Великобритания завершает подготовку войск для миротворческой миссии в Украине18 декабря, 05:08 • 14612 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 35073 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 19689 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 10379 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 10626 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 51361 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 49529 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 45691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 10626 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 23907 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 23445 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 30325 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 35784 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
9К720 Искандер

Требовал более 1000 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС пересмотрел приговор судьи из Закарпатья

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения судье из Закарпатья, увеличив размер залога до 4 млн гривен. Его подозревают в вымогательстве 1300 долларов за отмену ареста лесоматериалов.

Требовал более 1000 долларов: за отмену ареста лесоматериалов: ВАКС пересмотрел приговор судьи из Закарпатья

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения, примененную к судье одного из районных судов Закарпатской области, подозреваемому в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на решение ВАКС от 12 декабря 2025 года и изменил меру пресечения в части размера залога, увеличив его размер с 1 до 4 млн гривен. В остальной части определение следственного судьи оставлено без изменений.

Как отметили в САП, определение вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Контекст

В начале декабря 2025 года правоохранители разоблачили судью одного из районных судов Закарпатской области. Его подозревают в вымогательстве 1300 долларов США за отмену ареста 20 кубометров лесоматериалов.

Далее следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП относительно фигуранта данного дела.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении и.о. директора госпредприятия "Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№98)" за вымогательство 10% "откатов".

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область
Высший антикоррупционный суд Украины