У Сімферополі під виглядом реконструкції парку Гагаріна знищують зелені насадження: деревину відправляють на фронт

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
13:04 • 8688 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 13832 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 4680 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 11732 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 13718 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 13807 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 21431 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30288 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 40814 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 56633 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.7м/с
77%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18 грудня, 05:08 • 15523 перегляди
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 36360 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 12608 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 20881 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 11987 перегляди
Публікації
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 13833 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 12083 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 52399 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 50568 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 46674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 12083 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 24404 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 23899 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 30766 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36214 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

У Сімферополі під виглядом реконструкції парку Гагаріна знищують зелені насадження: деревину відправляють на фронт

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Сімферополі відбувається масове знищення зелених насаджень. Вирубані дерева використовують як будівельні матеріали та паливо для потреб російської армії на фронті, а також для розчищення місць під комерційні об'єкти.

У Сімферополі під виглядом реконструкції парку Гагаріна знищують зелені насадження: деревину відправляють на фронт

У Сімферополі під виглядом реконструкції парку імені Гагаріна розпочалося масове знищення зелених насаджень. Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на власні джерела та проєкт "Крим.Реалії", вирубані дерева перетворюють на будівельні матеріали та паливо для потреб російської армії на фронті, пише УНН.

Деталі

За свідченнями місцевих мешканців, у найбільшій зоні відпочинку міста влаштували справжній "лісоповал". Рівні стовбури дерев відбирають для будівництва бліндажів, а решту деревини розпилюють на дрова. 

У Криму зростає невдоволення привілеями для учасників "сво" та їхніх сімей - АТЕШ17.12.25, 14:57 • 2526 переглядiв

Таким чином окупаційна адміністрація Сімферополя намагається продемонструвати лояльність військовому керівництву рф, прикриваючи корупційні схеми під час реконструкції.

Знищення екосистеми міста

Окрім військових потреб, вирубка звільняє площі під комерційні об'єкти – нові кафе та атракціони. Містяни зазначають, що парк, який вважався "зеленими легенями" Сімферополя, стрімко втрачає свій вигляд через хаотичну забудову висотками та розважальними закладами.

Під шумок реконструкції Гагаринського парку, що розпочалася, тут влаштували справжній лісоповал. Рівні стовбури дерев ідуть на колоди для бліндажів, решта – на дрова. Перші особи російської влади Сімферополя таким чином заробляють собі вдячності та медальки від російських військових, якими, як індульгенцією, прикривають свою корупційну діяльність, а сімферопольці позбуваються зелених легень міста. Заодно розчищають місця для нових кафе та атракціонів. Скоро від Гагаринського парку мало що залишиться – частину забудували висотками, решту закривають атракціонами, кафешками, дитячими та спортивними майданчиками, доріжками, пам'ятниками, а для дерев місця вже не залишається 

– повідомив місцевий житель.

Через дії окупаційної влади територія парку поступово перетворюється на забудовану ділянку, де замість природних ландшафтів з’являються бетонні майданчики та комерційні об'єкти.

Окупанти розпродають землю на Ай-Петрі - ЦНС18.12.25, 04:48 • 12910 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Крим