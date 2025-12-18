У Сімферополі під виглядом реконструкції парку Гагаріна знищують зелені насадження: деревину відправляють на фронт

У Сімферополі під виглядом реконструкції парку імені Гагаріна розпочалося масове знищення зелених насаджень. Як повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на власні джерела та проєкт "Крим.Реалії", вирубані дерева перетворюють на будівельні матеріали та паливо для потреб російської армії на фронті, пише УНН.

Деталі

За свідченнями місцевих мешканців, у найбільшій зоні відпочинку міста влаштували справжній "лісоповал". Рівні стовбури дерев відбирають для будівництва бліндажів, а решту деревини розпилюють на дрова.

У Криму зростає невдоволення привілеями для учасників "сво" та їхніх сімей - АТЕШ

Таким чином окупаційна адміністрація Сімферополя намагається продемонструвати лояльність військовому керівництву рф, прикриваючи корупційні схеми під час реконструкції.

Знищення екосистеми міста

Окрім військових потреб, вирубка звільняє площі під комерційні об'єкти – нові кафе та атракціони. Містяни зазначають, що парк, який вважався "зеленими легенями" Сімферополя, стрімко втрачає свій вигляд через хаотичну забудову висотками та розважальними закладами.

Під шумок реконструкції Гагаринського парку, що розпочалася, тут влаштували справжній лісоповал. Рівні стовбури дерев ідуть на колоди для бліндажів, решта – на дрова. Перші особи російської влади Сімферополя таким чином заробляють собі вдячності та медальки від російських військових, якими, як індульгенцією, прикривають свою корупційну діяльність, а сімферопольці позбуваються зелених легень міста. Заодно розчищають місця для нових кафе та атракціонів. Скоро від Гагаринського парку мало що залишиться – частину забудували висотками, решту закривають атракціонами, кафешками, дитячими та спортивними майданчиками, доріжками, пам'ятниками, а для дерев місця вже не залишається – повідомив місцевий житель.

Через дії окупаційної влади територія парку поступово перетворюється на забудовану ділянку, де замість природних ландшафтів з’являються бетонні майданчики та комерційні об'єкти.

Окупанти розпродають землю на Ай-Петрі - ЦНС