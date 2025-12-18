В Симферополе под видом реконструкции парка Гагарина уничтожают зеленые насаждения: древесину отправляют на фронт
В Симферополе происходит массовое уничтожение зеленых насаждений. Вырубленные деревья используют как строительные материалы и топливо для нужд российской армии на фронте, а также для расчистки мест под коммерческие объекты.
В Симферополе под видом реконструкции парка имени Гагарина началось массовое уничтожение зеленых насаждений. Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники и проект "Крым.Реалии", вырубленные деревья превращают в строительные материалы и топливо для нужд российской армии на фронте, пишет УНН.
Подробности
По свидетельствам местных жителей, в крупнейшей зоне отдыха города устроили настоящий "лесоповал". Ровные стволы деревьев отбирают для строительства блиндажей, а остальную древесину распиливают на дрова.
Таким образом оккупационная администрация Симферополя пытается продемонстрировать лояльность военному руководству РФ, прикрывая коррупционные схемы во время реконструкции.
Уничтожение экосистемы города
Помимо военных нужд, вырубка освобождает площади под коммерческие объекты – новые кафе и аттракционы. Горожане отмечают, что парк, который считался "зелеными легкими" Симферополя, стремительно теряет свой вид из-за хаотичной застройки высотками и развлекательными заведениями.
Под шумок начавшейся реконструкции Гагаринского парка, здесь устроили настоящий лесоповал. Ровные стволы деревьев идут на бревна для блиндажей, остальное – на дрова. Первые лица российской власти Симферополя таким образом зарабатывают себе благодарности и медальки от российских военных, которыми, как индульгенцией, прикрывают свою коррупционную деятельность, а симферопольцы лишаются зеленых легких города. Заодно расчищают места для новых кафе и аттракционов. Скоро от Гагаринского парка мало что останется – часть застроили высотками, остальное закрывают аттракционами, кафешками, детскими и спортивными площадками, дорожками, памятниками, а для деревьев места уже не остается
Из-за действий оккупационных властей территория парка постепенно превращается в застроенный участок, где вместо природных ландшафтов появляются бетонные площадки и коммерческие объекты.
