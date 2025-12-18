В Симферополе под видом реконструкции парка имени Гагарина началось массовое уничтожение зеленых насаждений. Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники и проект "Крым.Реалии", вырубленные деревья превращают в строительные материалы и топливо для нужд российской армии на фронте, пишет УНН.

Подробности

По свидетельствам местных жителей, в крупнейшей зоне отдыха города устроили настоящий "лесоповал". Ровные стволы деревьев отбирают для строительства блиндажей, а остальную древесину распиливают на дрова.

В Крыму растет недовольство привилегиями для участников "сво" и их семей - АТЕШ

Таким образом оккупационная администрация Симферополя пытается продемонстрировать лояльность военному руководству РФ, прикрывая коррупционные схемы во время реконструкции.

Уничтожение экосистемы города

Помимо военных нужд, вырубка освобождает площади под коммерческие объекты – новые кафе и аттракционы. Горожане отмечают, что парк, который считался "зелеными легкими" Симферополя, стремительно теряет свой вид из-за хаотичной застройки высотками и развлекательными заведениями.

Под шумок начавшейся реконструкции Гагаринского парка, здесь устроили настоящий лесоповал. Ровные стволы деревьев идут на бревна для блиндажей, остальное – на дрова. Первые лица российской власти Симферополя таким образом зарабатывают себе благодарности и медальки от российских военных, которыми, как индульгенцией, прикрывают свою коррупционную деятельность, а симферопольцы лишаются зеленых легких города. Заодно расчищают места для новых кафе и аттракционов. Скоро от Гагаринского парка мало что останется – часть застроили высотками, остальное закрывают аттракционами, кафешками, детскими и спортивными площадками, дорожками, памятниками, а для деревьев места уже не остается – сообщил местный житель.

Из-за действий оккупационных властей территория парка постепенно превращается в застроенный участок, где вместо природных ландшафтов появляются бетонные площадки и коммерческие объекты.

Оккупанты распродают землю на Ай-Петри - ЦНС