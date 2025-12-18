Оккупанты распродают землю на Ай-Петри - ЦНС

В Ялте земли плато Ай-Петри, предназначенные для развития горнолыжного спорта, массово превращаются в частную застройку. Несмотря на заявленные после общественного резонанса намерения снести застройку, фактического демонтажа так и не произошло. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В Ялте земли плато Ай-Петри, официально выделенные под развитие горнолыжного спорта, были почти сразу застроены частными двух-, трех- и четырехэтажными домами. Значительная часть объектов принадлежит действующим и бывшим чиновникам или связанным с ними лицам.

После публичного давления общины власти показательно объявили о "выявлении нарушений" и издали постановления о сносе со сроком в пять суток. С тех пор прошло более ста дней, однако ни один из объектов так и не был демонтирован - пишет Центр нацсопротивления.

По информации источников ЦНС, схема была спланирована заранее: землю под "спорт" использовали как прикрытие для частной застройки с последующей легализацией.

Инсайдеры сообщают, что сейчас готовится пакет документов об изменении целевого назначения участков, чтобы узаконить уже возведенные дома задним числом.

Именно этим объясняется саботаж сноса: решения приняты, но выполнение намеренно блокируется на уровне муниципалитета - говорится в сообщении.

"В данном случае речь идет не об управленческой халатности, а о торговле землей: "спортивные" участки превращены в товар для узкого круга приближенных. Показательные проверки выполняют роль ширмы, тогда как реальная цель - сохранить застройку и легализовать ее через изменение статуса земли", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупанты утвердили проект застройки торгового центра и коттеджей на месте римского форта II–III вв. н.э. в Балаклавском районе Крыма. Объект имеет историческую ценность, здесь было найдено святилище Юпитера Долихена.

путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях