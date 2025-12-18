Оккупанты распродают землю на Ай-Петри - ЦНС

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 декабря, 20:01 • 10205 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 20028 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 26109 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45023 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 29207 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 24654 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22651 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22208 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19065 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28576 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что москва готовит 2026-й годом войны17 декабря, 17:07 • 3330 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 5832 просмотра
Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-3517 декабря, 19:28 • 3718 просмотра
"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века17 декабря, 20:39 • 4106 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали22:21 • 6778 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 21510 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 20090 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 17699 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45017 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 40195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джон Хили
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Село
Европа
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 5834 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 9604 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 17406 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 23808 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 58488 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Таймс
The New York Times

Оккупанты распродают землю на Ай-Петри - ЦНС

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Ялте земли плато Ай-Петри, предназначенные для развития горнолыжного спорта, массово превращаются в частную застройку. Несмотря на обещания снести незаконные постройки, демонтажа до сих пор не произошло.

Оккупанты распродают землю на Ай-Петри - ЦНС

В Ялте земли плато Ай-Петри, предназначенные для развития горнолыжного спорта, массово превращаются в частную застройку. Несмотря на заявленные после общественного резонанса намерения снести застройку, фактического демонтажа так и не произошло. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В Ялте земли плато Ай-Петри, официально выделенные под развитие горнолыжного спорта, были почти сразу застроены частными двух-, трех- и четырехэтажными домами. Значительная часть объектов принадлежит действующим и бывшим чиновникам или связанным с ними лицам.

После публичного давления общины власти показательно объявили о "выявлении нарушений" и издали постановления о сносе со сроком в пять суток. С тех пор прошло более ста дней, однако ни один из объектов так и не был демонтирован

- пишет Центр нацсопротивления.

По информации источников ЦНС, схема была спланирована заранее: землю под "спорт" использовали как прикрытие для частной застройки с последующей легализацией.

Инсайдеры сообщают, что сейчас готовится пакет документов об изменении целевого назначения участков, чтобы узаконить уже возведенные дома задним числом.

Именно этим объясняется саботаж сноса: решения приняты, но выполнение намеренно блокируется на уровне муниципалитета

- говорится в сообщении.

"В данном случае речь идет не об управленческой халатности, а о торговле землей: "спортивные" участки превращены в товар для узкого круга приближенных. Показательные проверки выполняют роль ширмы, тогда как реальная цель - сохранить застройку и легализовать ее через изменение статуса земли", - добавили в ЦНС.

Напомним

российские оккупанты утвердили проект застройки торгового центра и коттеджей на месте римского форта II–III вв. н.э. в Балаклавском районе Крыма. Объект имеет историческую ценность, здесь было найдено святилище Юпитера Долихена.

путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17.12.25, 03:53 • 31097 просмотров

Вита Зеленецкая

Недвижимость
Недвижимость
Владимир Путин
Ялта