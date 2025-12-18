$42.180.06
17 грудня, 20:01 • 10199 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 20016 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 26097 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 45010 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 29202 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 24651 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22205 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19062 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28575 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Окупанти розпродають землю на Ай-Петрі - ЦНС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У Ялті землі плато Ай-Петрі, призначені для розвитку гірськолижного спорту, масово перетворюються на приватну забудову. Незважаючи на обіцянки знести незаконні споруди, демонтажу досі не відбулося.

Окупанти розпродають землю на Ай-Петрі - ЦНС

У Ялті землі плато Ай-Петрі, призначені для розвитку гірськолижного спорту, масово перетворюються на приватну забудову. Незважаючи на заявлені після суспільного розголосу наміри знести забудову, фактичного демонтажу так і не відбулося. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

У Ялті землі плато Ай-Петрі, офіційно виділені під розвиток гірськолижного спорту, були майже одразу забудовані приватними дво-, три- та чотириповерховими будинками. Значна частина об’єктів належить чинним і колишнім чиновникам або пов’язаним із ними особам.

Після публічного тиску громади влада показово оголосила про "виявлення порушень" і видала постанови про знесення з терміном у п’ять діб. Відтоді минуло понад сто днів, однак жоден із об’єктів так і не був демонтований

- пише Центр нацспротиву.

За інформацією джерел ЦНС, схема була спланована завчасно: землю під "спорт" використовували як прикриття для приватної забудови з подальшою легалізацією.

Інсайдери повідомляють, що нині готується пакет документів про зміну цільового призначення ділянок, аби узаконити вже зведені будинки заднім числом.

Саме цим пояснюється саботаж знесення: рішення ухвалені, але виконання навмисно блокується на рівні муніципалітету

-йдеться у дописі.

"У даному випадку йдеться не про управлінську недбалість, а про торгівлю землею: "спортивні" ділянки перетворені на товар для вузького кола наближених. Показові перевірки виконують роль ширми, тоді як реальна мета - зберегти забудову й легалізувати її через зміну статусу землі", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

російські окупанти затвердили проєкт забудови торговельного центру та котеджів на місці римського форту II–III ст. н.е. у Балаклавському районі Криму. Об'єкт має історичну цінність, тут було знайдене святилище Юпітера Доліхена.

Віта Зеленецька

