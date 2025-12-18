Окупанти розпродають землю на Ай-Петрі - ЦНС

У Ялті землі плато Ай-Петрі, призначені для розвитку гірськолижного спорту, масово перетворюються на приватну забудову. Незважаючи на заявлені після суспільного розголосу наміри знести забудову, фактичного демонтажу так і не відбулося. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

У Ялті землі плато Ай-Петрі, офіційно виділені під розвиток гірськолижного спорту, були майже одразу забудовані приватними дво-, три- та чотириповерховими будинками. Значна частина об’єктів належить чинним і колишнім чиновникам або пов’язаним із ними особам.

Після публічного тиску громади влада показово оголосила про "виявлення порушень" і видала постанови про знесення з терміном у п’ять діб. Відтоді минуло понад сто днів, однак жоден із об’єктів так і не був демонтований - пише Центр нацспротиву.

За інформацією джерел ЦНС, схема була спланована завчасно: землю під "спорт" використовували як прикриття для приватної забудови з подальшою легалізацією.

Інсайдери повідомляють, що нині готується пакет документів про зміну цільового призначення ділянок, аби узаконити вже зведені будинки заднім числом.

Саме цим пояснюється саботаж знесення: рішення ухвалені, але виконання навмисно блокується на рівні муніципалітету -йдеться у дописі.

"У даному випадку йдеться не про управлінську недбалість, а про торгівлю землею: "спортивні" ділянки перетворені на товар для вузького кола наближених. Показові перевірки виконують роль ширми, тоді як реальна мета - зберегти забудову й легалізувати її через зміну статусу землі", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

російські окупанти затвердили проєкт забудови торговельного центру та котеджів на місці римського форту II–III ст. н.е. у Балаклавському районі Криму. Об'єкт має історичну цінність, тут було знайдене святилище Юпітера Доліхена.

