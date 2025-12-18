Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника 18 грудня 2025

Американська корпорація Meta анонсувала оновлену версію своїх смартокулярів зі штучним інтелектом, яка дає змогу чіткіше сприймати мову співрозмовника навіть у шумній обстановці. Про це інформує УНН з посиланням на пресреліз компанії.

Ми випускаємо оновлення програмного забезпечення для наших окулярів зі штучним інтелектом, яке дозволяє вам легше почути співрозмовника у ​​галасливому середовищі

Незалежно від того, чи їсте ви в людному ресторані, їдете поїздом на роботу чи слухаєте виступ свого улюбленого діджея, відкриті динаміки окулярів зі штучним інтелектом підсилюють голос людини, з якою ви розмовляєте.

Ви чутимете голос співрозмовника трохи голосніше, що допоможе вам відрізнити розмову від навколишнього фонового шуму. Ви також зможете легко налаштувати цей рівень підсилення, провівши пальцем по правій дужці окулярів або через налаштування пристрою