Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних знову не з’явився на суд - прокурор вимагає примусовий привід

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Народний депутат Сергій Кузьміних вчергове не з'явився на судове засідання у справі про хабарництво. Прокурор клопотав про примусовий привід, розгляд відкладено.

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних знову не з’явився на суд - прокурор вимагає примусовий привід

У Вищому антикорупційному суді вчергове не відбулося слухання у справі народного депутата Сергія Кузьміних, обвинуваченого в отриманні понад пів мільйона гривень хабаря, через його неявку, пише УНН.

Цього разу адвокат Сергія Кузьміних заявив, що нардеп начебто госпіталізований до однієї з житомирських лікарень на минулих вихідних. І саме у звʼязку з цим не може бути присутнім на засіданні. Відповідно, і розглянути справу без обвинуваченого суд не може. При цьому захисник не зміг надати суду підтверджуючі документи щодо госпіталізації нардепа.

Тож розгляд справи знову відкладається до наступного понеділка, 18 серпня 2025 року. 

Тим часом прокурор клопотав про примусовий привід Сергія Кузьміних на судове засідання, адже той вже далеко не вперше зриває розгляд справи. Однак, суд розгляд клопотання відклав до наступного засідання. Адже для вирішення цього питання необхідні підтверджуючі документи про лікарняний нардепа – без них суд не може визначити чи є черговий пропуск засідання Кузьміних виправданим. Адвокат пообіцяв надати суду документи "як тільки отримає їх сам". 

В цьому контексті варто згадати, що у відеодоказах по справі про півмільйонний хабар Кузьміних, раніше оприлюднених НАБУ, особа з голосом, як у нардепа, стверджує, що "має вплив на всі лікарні Житомирщини". Тож, можемо припустити, що отримати будь-які документи з однієї з житомирських лікарень, щодо необхідності невідкладної госпіталізації Кузьміних – буде не складно. 

Крім того, на засіданні сторона захисту заявила відвід колегії суддів. Адвокат просив не розглядати його без обвинуваченого, адже той з заявою нібито не знайомий. Зрештою суд відхилив заяву. Зауважимо, що заявлення відводів суддям – це  відома тактика захисту з метою затягування розгляду справи, адже у разі задоволення заяви, новий склад суду починає її слухання з початку.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що понад половина слухань у цій справі не відбулися через неявку самого Кузьміних та його адвокатів. З понад 86 призначених засідань 22 зірвалися через відсутність обвинуваченого, а ще 31 – через ігнорування судового процесу його захисниками.

Як і цього разу, однією з причин такої великої кількості "прогулів" судових засідань Кузьміних, були лікарняні. Окрім цього, замість судових засідань, Кузьміних також обирав відрядження до Молдови "для укріплення міжпарламентського співробітництва" та іншу депутатську діяльність.

Юристи припускають, що систематичні пропуски можуть бути частиною спільної тактики затягування сторони захисту. А колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець вважає, що така поведінка підозрюваного може стати підставою для зміни запобіжного заходу на тримання під вартою. 

Нагадаємо 

Сергія Кузьміних, народного депутата України, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності, НАБУ викрило у січні 2022 року на отриманні 558 тис. грн хабаря. Процес отримання хабаря навіть вдалося зафільмувати. За даними слідства, кошти були винагородою за сприяння Кузьміних у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області. Обвинувальний акт передали до ВАКС ще у вересні 2022 року, майже три роки тому. Попри це, у серпні 2025-го процес усе ще перебуває на стадії дослідження доказів і супроводжується масовими зривами засідань стороною захисту.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Україна
Молдова