БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України

Після того як фармвиробники пролобіювали заборону маркетингових договорів між аптеками та виробниками – крок, що вдарив по пацієнтах, знищив програми лояльності та не приніс жодної користі, окрім вигоди самим фармгігантам, вони взялися за нову ціль. Цього разу мішенню став ринок біологічно активних добавок, повідомляє УНН.

Попит на БАДи зростає – ліки втрачають позиції

За оцінками експертів, попит на біологічно активні добавки за останній рік зріс майже на 25%. Відповідно, на стільки ж скоротився попит на лікарські засоби, що, за словами голови ГО "Всеукраїнське об’єднання Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олени Пруднікової, серйозно занепокоїло фармгігантів. Тож тепер вони намагаються взяти під контроль і цей сегмент ринку.

Зрозуміло, що така тенденція особливо тривожить виробників ліків, які завжди були серед лідерів продажів найпопулярніших препаратів. Законопроєкт №4122 подають як виконання зобов’язань з імплементації європейського законодавства, але він має суттєві розбіжності з європейськими документами. Чому так і кому це вигідно? Відповідь очевидна: тим, хто не хоче поступатися ринком біологічних добавок – резюмує Пруднікова.

Два роки кулуарної розробки

Ба більше, за її словами, на одному із засідань міжвідомчої групи голова парламентського підкомітету з питань фармації Сергій Кузьміних повідомив, що законопроєкт розроблявся з МОЗ протягом двох років, але був оприлюднений для обговорення лише наприкінці 2024 року.

Виходить, що такий важливий документ розроблявся кулуарно, тобто за спинами стейкхолдерів фармринку? Що це тоді, як не лобізм? – риторично запитує Пруднікова.

Пів року замість п’яти років

Крім того, відповідно до грудневої реформи, перехідний період для запровадження нових правил щодо БАДів лише пів року, тоді як у Європі на це відводиться п’ять років. Такі обмеження запроваджено нібито для швидкого перезавантаження ринку. Натомість це може призвести до зупинки ринку і запустити його наново буде неможливо, бо він збанкрутує.

Поточне регулювання в тому варіанті, в якому воно було прийняте в грудні 2024 року, треба змінювати. Той перехідний період, який запроваджений для цього регулювання, треба однозначно подовжувати. Тобто немає ресурсу у чиновників, і немає можливості у бізнесу оці всі питання так швидко вирішити. Це загальна біда українського законодавства. Коли у нас проводяться будь-які зміни, нам потім дають кілька місяців. У той час, як в Європі, наприклад, на це відводиться три, сім, десять років. Тому що там люди думають про бізнес, бо розуміють, що бізнес не живе в часовому діапазоні два місяці. Є якісь плани виробництва, якісь плани збуту, вони розраховуються на роки – пояснив Микола Орлов, керуючий партнер “LAW OFFICES OF OMP”.

Ще одне побоювання представників фармринку: нове регулювання ринку БАДів створює ризик, що через суворі норми іноземні постачальники підуть з українського ринку взагалі. Через це українці можуть залишаться без можливості легально придбати новітні біологічні добавки. Тож будуть вимушені купувати їх на "сірому ринку", що створить не тільки загрозу втрат податкових надходжень до бюджету, а й відкриє можливість для продажу підробок серед БАДів. Що напряму може зашкодити здоровʼю цілої нації.

Ринок БАДів – це не лише бізнес

На це звернула увагу й Олена Лукашевич, голова Оргкомітету "Всеукраїнського з’їзду операторів ринку дієтичних добавок".

Ринок ДД (дієтичних добавок - ред.) – це не лише бізнес, а й безпека, здоров’я та довголіття українців. Саме тому нам важливо мати єдині правила та якісне саморегулювання. Відповідальність лежить як на виробниках, так і на регуляторах і, звичайно, на споживачах за відповідальне споживання – наголосила Олена Лукашевич.

Висновок

Історія повторюється: після того, як фармгігантам вдалося використати заборону маркетингових договорів у власних інтересах, тепер вони прагнуть підкорити й ринок БАДів. Швидке, кулуарне ухвалення регулювання без належного діалогу з представниками ринку, надто короткий перехідний період, ризик витіснення іноземних і послаблення малих вітчизняних виробників – усе це створює загрозу не лише для бізнесу, а й для здоров’я мільйонів українців.

Якщо ці зміни запрацюють у нинішньому вигляді, українці ризикують втратити доступ до якісних і безпечних біодобавок, а їхнє місце на полицях займуть дорогі ліки фармгігантів.