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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28507 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Андрей Сибига рассказал о трех ключевых направлениях новой политики в отношении украинцев за рубежом. Среди них - электронный консул, множественное гражданство и открытие украинских центров в соседних странах.

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"Украинская диверсия" на складе с горючим: в Минобороны Румынии опровергли еще один российский фейк

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Суд в Молдове отправил под арест сотрудника парламента по подозрению в госизмене в пользу рф

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В парламенте Молдовы проходят обыски: могут быть связаны с делом о шпионаже в пользу рф - СМИ

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Очередной фейк: в МИД Молдовы опровергли информацию о якобы выдаче Киеву украинцев призывного возраста

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Заместитель Главы Офиса Президента Игорь Жовква встретился с Вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристиной Герасимовой, чтобы обсудить приоритеты, задачи и планы по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз, усиление диалога и сотрудничества между тремя странами, а также подтвердить единство в противостоянии российской агрессии.

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В Молдове рейсовый автобус, следовавший в Киев, попал в ДТП: есть жертвы

Автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым автомобилем на трассе R7, в результате чего погибли 74-летний водитель легковушки и его 69-летняя жена-пассажир.

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Единство в укреплении европейской безопасности: Украина, Молдова, Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании по противодействию иностранным информационным вмешательствам

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Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии встретились в Кишиневе, чтобы обсудить сотрудничество в энергетическом и транспортном секторах, осудить агрессию россии против Украины и ее попытки подорвать политическую ситуацию в Молдове.

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Украина сегодня проведет товарищеский матч с Молдовой: в УАФ показали форму и обнародовали официальную заявку

Сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Молдовы на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Украина занимает 22-е место, а Молдова - 153-е в последнем рейтинге ФИФА.

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Из-за визита Блинкена в Молдове частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в Кишиневе

Молдова частично закрыла часть своего воздушного пространства и ограничила доступ общественности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена 29 мая в Кишинев.

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Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое расширяет сотрудничество в таких сферах, как укрепление устойчивости, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору, участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированное управление границами.

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кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.

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Парламент Молдовы одобрил декларацию по поддержке вступления в ЕС

Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.

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В Молдове состоялись совместные с НАТО учения по энергетической безопасности

Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.

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Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Украина поделилась с Молдовой разведданными, которые помогли стране подготовиться к попытке российского переворота и избежать его, но Молдова, как и другие страны региона, остается под угрозой потенциальной российской агрессии.

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Франция и Молдова планируют в четверг подписать соглашение о сотрудничестве в области обороны

Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.

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