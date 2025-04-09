Молдова анонсировала соглашение о партнерстве с ЕС в сфере безопасности и обороны

Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое расширяет сотрудничество в таких сферах, как укрепление устойчивости, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору, участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированное управление границами.