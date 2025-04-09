Башкана Гагаузии Евгению Гуцул задержали в Кишиневе. Ей предъявлено обвинение в содействии незаконному финансированию партии "Шор".
Майя Санду обвинила его в связях с Москвой, напомнив о его пророссийской позиции.
В Молдове явка на референдуме по включению цели вступления в ЕС в конституцию превысила необходимый кворум. 33,4% граждан с правом голоса уже проголосовали, что делает референдум действительным.
Глава МИД Андрей Сибига рассказал о трех ключевых направлениях новой политики в отношении украинцев за рубежом. Среди них - электронный консул, множественное гражданство и открытие украинских центров в соседних странах.
Андрей Сибига встретился с Михаем Попшоем в Кишиневе. Они обсудили шаги для ускорения вступления в ЕС, противодействие российской дезинформации и укрепление добрососедских отношений между странами.
Минобороны Румынии опровергло распространенную российскими источниками информацию о поджоге склада с горючим украинскими беженцами. Ведомство подчеркнуло, что ни одного пожара на топливных складах в стране не было.
Премьер Молдовы заявил, что страна будет соблюдать международное законодательство в отношении прав человека. Это ответ на запрос Украины о выдаче мужчин, покинувших страну из-за мобилизации.
Суд в Кишиневе арестовал на 30 суток сотрудника парламента Молдовы Иона Крянге по подозрению в государственной измене в пользу рф. Решение принято в отсутствие обвиняемого, который сослался на состояние здоровья.
МИД Молдовы объявил сотрудника посольства рф персоной нон грата из-за деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Это решение связано с расследованием дела о государственной измене и шпионаже в пользу россии.
Правоохранители Молдовы задержали двух чиновников по подозрению в государственной измене и заговоре против страны. Подозреваемые собирали и передавали информацию сотруднику посольства в ущерб интересам Молдовы.
В парламенте Молдовы проводятся обыски, вероятно, связанные с делом о шпионаже в пользу россии. Главу юридического департамента парламента поймали во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе.
МИД Молдовы опроверг информацию о планах выдачи Украине мужчин призывного возраста. Ведомство назвало такие сообщения частью дезинформационной кампании против Молдовы.
Правительство Украины планирует расширить железнодорожное и автомобильное сообщение с Польшей, открыв новый пункт пропуска, а с Молдовой создадут комиссию для строительства моста через Днестр.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об активном участии Украины в процессе приднестровского урегулирования. Украина поддерживает мирное решение конфликта с уважением к суверенитету и территориальной целостности Молдовы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что развязанная россией против Украины захватническая война не является абстрактной ни для Республики Молдова, ни для Румынии.
Заместитель Главы Офиса Президента Игорь Жовква встретился с Вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристиной Герасимовой, чтобы обсудить приоритеты, задачи и планы по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз, усиление диалога и сотрудничества между тремя странами, а также подтвердить единство в противостоянии российской агрессии.
Вице-премьер-министр Молдовы по вопросам европейской интеграции посетила Киев и встретилась со своей украинской коллегой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС.
Автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым автомобилем на трассе R7, в результате чего погибли 74-летний водитель легковушки и его 69-летняя жена-пассажир.
Украина, Молдова и Румыния во время встречи министров иностранных дел в Кишиневе подтвердили единство против российской агрессии, поддержку европейской безопасности и сотрудничество в таких сферах, как безопасность, энергетика и инфраструктура.
Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии встретились в Кишиневе, чтобы обсудить сотрудничество в энергетическом и транспортном секторах, осудить агрессию россии против Украины и ее попытки подорвать политическую ситуацию в Молдове.
Почти 1500 человек уже воспользовались услугой трансфера Одесса-Кишинев, которая обеспечивает перевозку между Одессой и аэропортом Кишинева для пассажиров, следующих рейсами в или из Кишинева.
Сегодня национальная сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Молдовы на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Украина занимает 22-е место, а Молдова - 153-е в последнем рейтинге ФИФА.
Молдова частично закрыла часть своего воздушного пространства и ограничила доступ общественности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена 29 мая в Кишинев.
Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.
Молдова объявила о подписании соглашения с Европейским Союзом о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое расширяет сотрудничество в таких сферах, как укрепление устойчивости, кибербезопасность, борьба с дезинформацией, помощь оборонному сектору, участие в миссиях ЕС по урегулированию кризисных ситуаций и интегрированное управление границами.
москва пытается дестабилизировать молдавскую демократию и общество, используя пророссийских деятелей, таких как глава Гагаузии Евгения Гуцул, чтобы создать условия для потенциальной российской агрессии против Молдовы.
Парламент Молдовы одобрил Декларацию о европейской интеграции страны, назвав вступление в ЕС национальным приоритетом и подчеркнув преимущества, которые оно принесет с точки зрения суверенитета, демократии, экономического развития и социальной политики.
Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.
Украина поделилась с Молдовой разведданными, которые помогли стране подготовиться к попытке российского переворота и избежать его, но Молдова, как и другие страны региона, остается под угрозой потенциальной российской агрессии.
Франция и Молдова подпишут соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж в четверг.