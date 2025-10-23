Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
Киев • УНН
Экс-нардепа Ирину Кормышкину задержали в аэропорту Кишинева вместе с сыном при попытке вылета в Вену. Причины задержания и ареста пока неизвестны.
Бывшего народного депутата Ирину Кормышкину задержали правоохранительные органы Молдовы, сообщает УНН.
Задержание произошло в аэропорту Кишинева, когда Кормышкина с сыном планировали вылететь в Вену.
Они уже сели в самолет, когда их обоих сняли с рейса.
По информации УНН, Кормышкину задержали и арестовали. Однако пока причины таких действий неизвестны.
УНН пытается узнать детали. О развитии событий читайте на сайте УНН.
Напомним
В октябре 2024 года тогда еще народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия — Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
ВАКС применил личное поручительство к Кормышкиной. Поручителями были определены Давид Арахамия и Виталий Ким.
В январе 2025 года Кормышкиной было сообщено о новом подозрении во внесении недостоверных данных в е-декларацию.
Следствием установлено, что она в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором проживает, и земельных участках вблизи г. Одессы стоимостью более 17 млн грн, приобретенных за счет необоснованных активов.
Кроме того, в январе ее мужу Юрию Кормышкину, которого обвиняют в отмывании более 20 миллионов гривен и подаче недостоверной информации в декларации, сообщили о подозрении.
В феврале Верховная Рада проголосовала за прекращение депутатских полномочий Ирины Кормышкиной.