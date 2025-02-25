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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123297 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183048 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147432 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138899 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117390 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108026 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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ВР припинила повноваження нардепки Кормишкіної: хто може зайняти її місце

Київ • УНН

 • 30940 перегляди

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень депутатки Ірини Кормишкіної. На її місце можуть претендувати наступні за списком представники "Слуги Народу" - Сверба, Мельник або Палійчук.

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, на її місце можуть претендувати наступні за списком представники "Слуги Народу" - Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, пише УНН.

Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини. На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату. "За" - 246. Таким чином, у Раді залишається 400-та депутатів, а в коаліції - 231 депутат

- написав Железняк.

Правда, з його слів, "це дуже тимчасово", адже замість Ірини Кормишкіної "скоро хтось доєднається по списку зі "Слуги Народу". Останній заходив пан Тарарін (147)".

"Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться): 148 - Сверба Інна Станіславівна, 149 - Мельник Сергій Васильович, 150 - Палійчук Юлія Володимирівна (вже відмовилась, як я чув)", - зазначив він.

У Раду внесли проєкт постанови про складання повноважень нардепа Ірини Кормишкіної24.02.25, 16:52 • 21459 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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