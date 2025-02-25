ВР припинила повноваження нардепки Кормишкіної: хто може зайняти її місце

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, на її місце можуть претендувати наступні за списком представники "Слуги Народу" - Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, пише УНН.

Рада підтримала припинення повноважень народного депутата України Кормишкіної Ірини. На відміну від багатьох, вона особисто виступила перед складанням мандату. "За" - 246. Таким чином, у Раді залишається 400-та депутатів, а в коаліції - 231 депутат - написав Железняк.

Правда, з його слів, "це дуже тимчасово", адже замість Ірини Кормишкіної "скоро хтось доєднається по списку зі "Слуги Народу". Останній заходив пан Тарарін (147)".

"Тому далі за списком у порядку послідовності (якщо хтось відмовиться): 148 - Сверба Інна Станіславівна, 149 - Мельник Сергій Васильович, 150 - Палійчук Юлія Володимирівна (вже відмовилась, як я чув)", - зазначив він.

У Раду внесли проєкт постанови про складання повноважень нардепа Ірини Кормишкіної