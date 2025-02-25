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ВР прекратила полномочия нардепа Кормышкиной: кто может занять ее место

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Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий депутата Ирины Кормышкиной. На ее место могут претендовать следующие по списку представители «Слуги Народа» - Сверба, Мельник или Палийчук.

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной, на ее место могут претендовать следующие по списку представители "Слуги Народа" - Инна Сверба, Сергей Мельник или Юлия Палийчук, сообщил народный депутат Ярослав Железняк во вторник, пишет УНН.

Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Украины Кормышкиной Ирины. В отличие от многих, она лично выступила перед сложением мандата. "За" - 246. Таким образом, в Раде остается 400-та депутатов, а в коалиции - 231 депутат

- написал Железняк.

Правда, по его словам, "это очень временно", ведь вместо Ирины Кормышкиной "скоро кто-то присоединится по списку из "Слуги Народа". Последний заходил господин Тарарин (147)".

"Поэтому далее по списку в порядке последовательности (если кто-то откажется): 148 - Сверба Инна Станиславовна, 149 - Мельник Сергей Васильевич, 150 - Палийчук Юлия Владимировна (уже отказалась, как я слышал)", - отметил он.

В Раду внесли проект постановления о сложении полномочий нардепа Ирины Кормышкиной24.02.25, 16:52 • 14248 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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